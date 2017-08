Evil Dead 2: la bambola di Ash posseduto

Di Pietro Ferraro venerdì 11 agosto 2017

Dal sequel-remake "Evil Dead 2" una nuova Living Dead Doll in edizione limitata dell'iconico Ash posseduto.

Il 5 marzo 1987 usciva nelle sale americane Evil Dead II aka La Casa 2, terzo lungometraggio di Sam Raimi dopo l'esordio Evil Dead aka La Casa e la commedia I due criminali più pazzi del mondo. Evil Dead II, che si pone a mezza via tra un sequel e un remake venne prodotto da Dino De Laurentiis che in un primo momento aveva proposto a Raimi la regia di un adattamento del racconto "L'occhio del male" di Stephen King, proposta che Raimi declinò.

Evil Dead 2: nuova action figure di Ash Williams by Sideshow L'Ash Williams "ammazzademoni" di Bruce Campbell in Evil Dead 2 ritratto in una nuova action-doll.

All'epoca Stephen King stava dirigendo l'adattamento Brivido (Maximum Overdrive), basato sul suo racconto breve "Camion", e durante una cena con la troupe King venne a sapere che il sequel di Evil Dead era in difficoltà nel reperire finanziamenti. Dopo aver sentito ciò, King, che aveva scritto un'entusiastica recensione del primo film rendendolo popolare a Cannes, chiamò De Laurentiis e gli chiese di finanziare il film. A questo punto Raimi abbandonò l'iniziale ambientazione medievale scelta in origine e che verrà poi ripresa per L'armata delle tenebre.

Per i fan di Evil Dead II e in particolare dell'Ash posseduto, Mezco Toys ha realizzato la speciale Living Dead Doll "Deadite Ash" in edizione limitata. La bambola alta 25 cm per cinque punti di articolazione ripropone gli occhi bianchi, le tre cicatrici sul volto e come accessorio una replica in miniatura del Necronomicon.

La bambola "Deadite Ash" è disponibile QUI e su AMAZON.