Terminator 6, a marzo il via alle riprese

Di Federico Boni venerdì 11 agosto 2017

Terminator 6 prenderà vita ad inizio 2018.

James Cameron, a cui sono tornati i diritti della propria saga, l'aveva annunciato. Terminator tornerà in vita con una nuova trilogia. Detto, fatto. Due anni dopo il non esaltante Terminator: Genisys, in grado di incassare solo 90 milioni di dollari negli Usa (diventati 440 in tutto il mondo), il franchise andrà incontro ad un sesto capitolo.

A rivelarne i tempi produttivi a Kleine Zeitung (via The Playlist) l'iconico protagonista Arnold Schwarzenegger.

“A marzo del prossimo anno girerò Terminator 6, James Cameron e David Ellison sono tornati a bordo”.

Terminator 6, Arnold Schwarzenegger ci sarà Arnold Schwarzenegger prenderà parte al nuovo Terminator.

Poche parole ma buone per far resuscitare una saga che si credeva ormai defunta, con Tim Miller, regista di Deadpool, in trattative per la poltrona di regista. Possibile uscita in sala: 2020. Arnold ha poi annunciato l'arrivo di un nuovo Conan, da tempo in lavorazione, e soprattutto l'imminente via alle riprese del sequel de I Gemelli.

“In autunno inizierò a girare la commedia Triplets con Eddie Murphy e Danny DeVito”.

Fonte: Comingsoon.net