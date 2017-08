Silver and Black spostato al 2019, Barbie cambia data d'uscita

Di Federico Boni sabato 12 agosto 2017

Release tra il 2018 e il 2019 per la Sony.

Spider-Man caos, Venom e Silver and Black apparteranno allo stesso universo di Homecoming Amy Pascal stupisce persino Kevin Feige nell'annunciare che i film di Venom e Silver and Black si collegano a Spider-Man: Homecoming. Pioggia di release Sony nelle ultime 24 ore, con il cinecomic Silver and Black di Gina Prince-Bythewood (La vita segreta delle api) posticipato all'8 febbraio 2019, rispetto all'inizialmente annunciato ottobre 2018. La pellicola si scontrerà con The Lego Movie 2. Bad Boys for Life di Joe Carnahan, regista di A-Team e The Gray, non uscirà più il 9 novembre 2018. Data da definire per il 3° capitolo della saga action capitanata da Will Smith, con Willfield (Holmes & Watson) di John C. Reilly che ha fatto sua proprio la data del 9 novembre, abbandonando quella del 3 agosto 2018.

L'atteso live-action di Barbie con Anne Hathaway protagonista al posto di Amy Schumer non uscirà più il 29 giugno 2018, come inizialmente annunciato, bensì l'8 agosto 2018, mentre The Nightingale di Michelle MacLaren, regista di Game of Thrones e Westworld, sbarcherà in sala il 25 gennaio 2019 e non più il 10 agosto 2018. La pellicola è tratta dall'omonimo romanzo di Kristin Hannah.

Soldado di Stefano Sollima, infine, ha finalmente trovato una data d'uscita: 29 giugno 2018.