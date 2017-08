Film italiani novità: a breve sul set Capri - Batterie, Dogman, Una storia senza nome e Una festa esagerata

Di Mr. Odo sabato 12 agosto 2017

Tra le tante produzioni italiane in partenza figurano i nuovi film di Mario Martone, Matteo Garrone, Matteo Rovere, Neri Parenti, Gabriele Di Luca, Vincenzo Salemme e Roberto Andrò. Già sul set Gianni Zanasi.

Capri - Batterie: a fine agosto inizieranno le riprese del nuovo film di Mario Martone, prodotto dalla Indigo Film con Rai Cinema e distribuito dalla 01 Distribution, scritto dal regista insieme a sua moglie, Ippolita Di Majo. Nel cast, oltre Reinout Scholten van Aschat, ci saranno Marianna Fontana, Eduardo Scarpetta e Antonio Folletto. Il film racconterà l'arrivo a Capri dell’elettricità, i primi echi della Grande Guerra con le sue ideologie e i nuovi fermenti del mondo che verrà.

Dogman: a settembre inizieranno le riprese del nuovo film scritto e diretto da Matteo Garrone, con Edoardo Pesce nel ruolo del Canaro (Pietro De Negri, toelettatore di cani, che commise violenze indicibili sotto effetto di cocaina sul piccolo criminale Giancarlo Ricci). Produce Archimede Film con Rai Cinema.

Il primo re: l'8 settembre Matteo Rovere inizierà a girare il film prodotto dalla Groenlandia con Rai Cinema. Nel cast, secondo indiscrezioni riportate da Askanews, ci sarebbero Alessandro Borghi per il ruolo di Remo, Alessio Lapice per quello di Romolo, Michael Schermi, Vincenzo Crea, Ludovico Succio e Tania Garibba.

Natale da chef: il 4 settembre Neri Parenti inizierà le riprese del film di Natale. Nel cast, oltre a Massimo Boldi, Dario Bandiera, Maurizio Casagrande, Francesca Chillemi, Paolo Conticini, Barbara Foria, Biagio Izzo, Rocio Munoz Morales, Enzo Salvi e Jacopo Sarno, ci sarà anche Milena Vukotic. (fonte: Askanews)

Thanks for Vaselina: Gabriele Di Luca girerà a settembre per quattro settimane l'adattamento cinematografico della sua pièce teatrale. Il film è stato sostenuto da MIBACT con 100.000 euro (Film realizzati da giovani autori Under 35).

Troppa grazia: Gianni Zanasi è tornato sul set a Viterbo per girare il suo nuovo film, prodotto da Pupkin Production, IBC Movie, Rai Cinema, con il contributo del MiBACT (200.000€). Nel cast Alba Rohrwacher, Valerio Mastandrea, Giuseppe Battiston, Carlotta Natoli e Hadas Yaron. Distribuisce Bim Distribuzione.

Una festa esagerata: Vincenzo Salemme batterà l'11 settembre il primo ciak del suo nuovo film, tratto dall'omonima pièce teatrale scritta e diretta dallo stesso regista napoletano. Nel cast, oltre a Salemme, troveremo Massimiliano Gallo, Tosca D'Aquino, Iaia Forte, Nando Paone e Andrea Di Maria. Il film sarà girato a Napoli e dintorni per cinque settimane. Distribuisce Medusa. (fonte: Askanews)

Una storia senza nome: Micaela Ramazzotti, Alessandro Gassmann e Laura Morante saranno i protagonisti del nuovo film di Roberto Andò, prodotto dalla BiBi Film con il contributo del MiBACT, sul set a fine settembre. (fonte: Askanews)