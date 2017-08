Locarno 70, i vincitori - trionfa Mrs. Fang di Wang Bing

Di Federico Boni sabato 12 agosto 2017

Un documentario cinese ha trionfato al Festival di Locarno.

Si è conclusa la 70esima edizione del Festival di Locarno, con il Pardo d'Oro assegnato al documentario cinese Mrs. Fang di Wang Bing, non solo regista ma anche sceneggiatore e coautore della fotografia, del montaggio e del suono.

Premio speciale della Giuria ad As Boas Maneiras di Juliana Rijas e Marco Dutra, con Isabelle Huppert miglior attrice grazie al film Madame Hyde ed Elliott Crosset Hove miglior attore con il film "Winter Brothers". Miglior regia, infine, a F.J. Ossang per 9 Doigts.

Chiusura in serata con la premiazione ufficiale in Piazza Grande, a cui seguirà la proiezione del documentario "Gotthard - One Life, One Soul" di Kevin Merz.

Concorso internazionale film

Pardo d’oro

MRS. FANG by WANG Bing, France, China, Germany

Premio Speciale Della Giuria (Special Jury Prize)

AS BOAS MANEIRAS by Juliana Rojas, Marco Dutra, Brazil, France

Pardo per la Miglior Regia (Best Direction)

F. J. OSSANG for 9 DOIGTS, France, Portugal

Pardo per la Miglior Interpretazione Femminile (Best Actress)

ISABELLE HUPPERT for MADAME HYDE by Serge Bozon, France, Belgium

Pardo per la Miglior Interpretazione Maschile (Best Actor)

ELLIOTT CROSSET HOVE for VINTERBRØDRE by Hlynur Pálmason, Denmark, Iceland

Concorso Cineasti del presente film

Pardo d’Oro Cineasti del Presente

3/4 (Three Quarters) by Ilian Metev, Bulgarien, Germany

Premio Speciale della Giuria Ciné+ Cineasti del Presente (Special Jury Prize)

MILLA by Valerie Massadian, France, Portugal

Premio per il Miglior Regista Emergente – Città e Regione di Locarno (Prize for the Best Emerging Director)

DAE-HWAN KIM for CHO-HAENG (The First Lap), South Korea

Special Mention

DISTANT CONSTELLATION by Shevaun Mizrahi, USA,Turkey,Netherlands

VERÃO DANADO by Pedro Cabeleira, Portugal

Signs of Life

Signs of Life Award electronic-art.foundation for Best Film

COCOTE by Nelson Carlo De Los Santos Arias, Dominican Republic, Argentina, Germany, Qatar

Fondación Casa Wabi – Mantarraya Award

DANE KOMLJEN for PHANTASIESÄTZE, Germany, Denmark

Special Mention

ERA UMA VEZ BRASÍLIA by Adirley Queirós, Brazil, Portugal

First Feature

Swatch First Feature Award (Prize for Best First Feature)

SASHISHI DEDA (Scary Mother) by Ana Urushadze, Georgia, Estland

Swatch Art Peace Hotel Award

METEORLAR (Meteors) by Gürcan Keltek, Netherlands,Turkey

Special Mention

DENE WOS GUET GEIT (Those Who Are Fine) by Cyril Schäublin, Switzerland



Pardino d’Oro for the Best International Short Film – Premio SRG SSR

ANTÓNIO E CATARINA by Cristina Hanes, Portugal

Pardino d’Argento SRG SSR for the Concorso Internazionale

SHMAMA by Miki Polonski, Israel

Locarno Nomination for the European Film Awards – Premio Pianifica

JEUNES HOMMES À LA FENÊTRE by Loukianos Moshonas, France

Medien Patent Verwaltung AG Award

KAPITALISTIS by Pablo Muñoz Gomez, Belgium,France

Concorso Nazionale

Pardino d’Oro for the Best Swiss Short Film – Premio Swiss Life

REWIND FORWARD by Justin Stoneham, Switzerland

Pardino d’Argento Swiss Life for the Concorso Nazionale

59 SECONDES by Mauro Carraro, Switzerland

Best Swiss Newcomer Award

LES INTRANQUILLES by Magdalena Froger, Switzerland

Special Mention

ARMAGEDDON 2 by Corey Hughes, Cuba