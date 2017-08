Stasera in tv: "A letto con il nemico" su Rai 3

Di Pietro Ferraro domenica 13 agosto 2017

Rai 3 stasera propone A letto con il nemico (Sleeping with the Enemy), film thriller del 1991 diretto da Joseph Ruben e interpretato da Julia Roberts, Patrick Bergin e Kevin Anderson.





Cast e personaggi

Julia Roberts: Sara Waters/Laura Burney

Patrick Bergin: Martin Burney

Kevin Anderson: Ben Woodward

Elizabeth Lawrence: Chloe Williams

Kyle Secor: Fleishman

Claudette Nevins: Dott.ssa Rissner

Tony Abatemarco: Locke

Marita Geraghty: Julie

Harley Venton: Garber

Sandi Shackelford: Edna

Bonnie Johnson: signora Nepper

Graham Harrington: il prete

Sharon J. Robinson: Sharon

Doppiatori italiani

Laura Boccanera: Sara Waters/Laura Burney

Massimo Corvo: Martin Burney

Massimo Rossi: Ben Woodward

Clelia Bernacchi: Chloe Williams





La trama

Laura e Martin Burney sembrano all'apparenza una coppia felice, ma subito dopo il matrimonio Martin si dimostra un uomo possessivo, violento e instabile. La vita di Laura diventa così un inferno sotto il giogo del violento consorte. Dopo l'ennesima scenata di gelosia Laura capisce che l'unica via d'uscita è lasciare Martin, ma vista l'indole violenta del consorte c'è bisogno di un piano di fuga. L'occasione si presenterà grazie ad un giro sulla barca di un vicino, con Laura che sfrutterà l'occasione pe rinscenare il suo annegamento e sparire, ma alcuni indizi metteranno in allarme Martin che dopo l'incidente comincerà a indagare.





Curiosità



Il film è basato sull'omonimo romanzo di Nancy Price pubblicato per la prima volta nel 1987.



Julia Roberts ha causato una controversia dopo aver lasciato Abbeville, nella Carolina del Sud, dove il film ha fruito di alcune location. L'attrice ha detto che il luogo era "un vero inferno" e una città "orribilmente razzista" e che non sarebbe mai tornata lì.



Il nuovo nome che Laura sceglie è legato alla sua vita passata. Il nome di Sara significa principessa, come Martin era uso chiamarla e il cognome Waters simboleggia l'ipotesi di annegamento di Laura.



Quando il regista Joseph Ruben venne assunto c'era Kim Basinger candidata al ruolo di Laura Burney. Alla fine l'attrice rifiutò la parte perché non si sentiva giusta per il ruolo.



Il ruolo di Julia Roberts in questo film era stato scritto originariamente per Jane Fonda.



In origine candidati ai ruoli principali del film c'erano Kim Basinger, Sean Connery e Aidan Quinn.



Il nome della piccola barca a vela è "DAY DREAM".



Con questo film, Julia Roberts, che all'epoca aveva 23 anni, è diventata l'attrice più giovane a percepire un compenso a sette cifre per una sola performance.



Il film costato 19 milioni di dollari ne ha incassati nel monbdo circa 175.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Jerry Goldsmith (Rambo, Il pianeta delle scimmie, Il presagio, Alien).

La colonna sonora include i brani: "Runaround Sue" di Dion, "Brown Eyed Girl" di Van Morrison, "My Girl" dei Temptations, "Close to You" di Maxi Priest, "Dream of a Witches' Sabbath (5th Movement of "Symphonie Fantastique")" di Hector Berlioz.



TRACK LISTINGS:

1. Morning On The Beach

2. The Funeral

3. Brown Eyed Girl - Van Morrison

4. Thanks Mom

5. Spring Cleaning

6. The Ring

7. A Brave Girl

8. Fears

9. What Did He Do?

10. The Storm

11. The Carnival

12. Remember This

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.