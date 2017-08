Stasera in tv: "Barbecue" su Rai 3

Rai 3 stasera propone "Barbecue", film commedia del 2014 diretta da Éric Lavaine e interpretata da Lambert Wilson, Franck Dubosc, Florence Foresti e Guillaume de Tonquédec.





Cast e personaggi

Lambert Wilson: Antoine Chevalier

Franck Dubosc: Baptiste

Florence Foresti: Olivia

Guillaume de Tonquédec: Yves

Lionel Abelanski: Laurent

Jérôme Commandeur: Jean-Mich

Sophie Duez: Véronique Chevalier

Lysiane Meis: Laure

Valérie Crouzet: Nathalie

Lucas Lavaine: Guillaume

Corentin Lavaine: Hugo

Stéphane De Groodt:Alexandre

Philippe Laudenbach: Jean Chevalier

Julie Engelbrecht: la bella bionda

Marc Fayet: domestico Chez Abel

Antoine Blanquefort: Professor Blomet

Théo Van de Voorde: Nicolas

Diane Terrier: Camille

Sylvie Paupardin: l'infermiera

Nabiha Akkari: la vicina

Franck Adrien Serafini: il domestico

Christophe Beudet: domestico

Yvonne Gradelet: la bigotta

Iryna Solovy: ragazza nel ristorante

Doppiatori italiani

Angelo Maggi: Antoine Chevalier

Alberto Angrisano: Baptiste

Roberta Greganti: Olivia

Fabrizio Picconi: Yves

Guido Sagliocca: Laurent

Luigi Ferraro: Jean-Michel

Chiara Colizzi: Véronique Chevalier

Giò-Giò Rapattoni: Laure

Claudia Catani: Nathalie





Trama e recensione

Barbecue, basta la parola ad evocare un tavolo davanti ad una bottiglia di buon vino, le vacanze e l’atmosfera di momenti speciali. Il protagonista Antoine (Lambert Wilson) ha appena compiuto 50 anni e ha deciso che è arrivata l’ora di cambiare la propria vita. Stop alle diete ipocaloriche, alle regole e alla cautela. E’ arrivato il momento di godersi la vita con gli amici di sempre.

Barbecue: Recensione Il cinema di Francia torna ad esportare commedie tra amici e cibo con Barbecue, nuovo film di Eric Lavaine





Note di produzione

Éric Lavaine parla dell'idea del film: "Per la sceneggiatura e per il modo di raccontare tutte quelle emozioni divertenti, piacevoli o spiacevoli che i protagonisti condividono con i propri amici, abbiamo preso ispirazione dai nostri amici reali, ma abbiamo miscelato e modificato i caratteri. Nessuno di loro saprebbe davvero riconoscere se stesso, fortunatamente, perché mi piacerebbe conservarli tutti come amici! Una volta sviluppata la storia generale, abbiamo poi lavorato sul background di ogni personaggio, le sue peculiarità caratteriali e le caratteristiche con cui il pubblico sarebbe stato in grado di identificarsi. Tutti abbiamo un amico che è diventato noiosissimo e tradizionalista prima del tempo, un altro che porta nel gruppo un nuovo partner e uno che non parla mai dei suoi problemi o un amico di infanzia in fondo mai cresciuto".

Éric Lavaine spiega la scelta del titolo: "Mi piace la parola Barbecue. Ha un bel suono e evoca un'immagine di amici e famiglia, pensi subito al bel tempo, alle vacanze, ai piaceri semplici e a trascorrere del tempo piacevole insieme. C'è qualcosa di particolarmente divertente nel mangiare carne (spesso cotta poco e male) con le dita (che invece sono bruciacchiate!). E mi piace il fatto che il barbecue è qualcosa che si può fare solo in un gruppo. Non prepari mai il barbecue solo per te".

Lambert Wilson parla del suo personaggio: "A lui succede la stessa cosa che succede a tutti noi, me compreso! Sono circondato da un gruppo di amici, sempre gli stessi, come una cintura di sicurezza da oltre 30 anni. Organizzo regolarmente grandi cene in campagna, proprio come fa Antoine. Facciamo la spesa per ore, comprando cozze. Poi ci ritroviamo tutti seduti intorno ad un grande tavolo dove si parla sempre esattamente delle stesse cose, di solito il fine settimana, è sempre con le stesse modalità. Talvolta ho quella sensazione di stanchezza, anche se io li amo profondamente. Come Antoine, anche io a volte ho la tentazione di impazzire perché quel gruppo di amici è come un tribunale. Se inizio a frequentare qualcuno, se compro qualcosa o se devo prendere una decisione, i miei amici ritengono di dovere, obbligatoriamente, di darmi il loro parere. Conoscono i miei gustibe sanno se i miei piani riusciranno o no. È insopportabile! E in questo momento, mi sto ribellando a tutto questo. È anche una crisi legata al compimento dei 50 anni, al rendersi conto che qualcosa di profondo sta cambiando. Il tempo sta accelerando verso la vecchiaia e non c'è niente che puoi fare per modificarlo. Ti senti impotente. Io sono come Antoine, faccio sport per mantenermi in forma, anche se io fumo e mi piace il vino bianco. Posso riconoscere quel panico esistenziale che ti fa venire voglia di continuare a pensare positivo, nonostante tutto. All'inizio, Antoine si annoia senza rendersene conto. E’ un po' depresso. I figli chiedono più soldi, il suo rapporto con la moglie gli sta un po’ stretto. Lui non è felice nel suo lavoro e inizia a trovare le sue amanti stancanti. Dopo il suo attacco di cuore, la sua depressione si trasforma in una mania e lui si ribella alle regole e ai vincoli. Rifiuta le regole, perde tutte le sue inibizioni e si trasforma in un cattivo ragazzo. Diventa insopportabile. Naturalmente viene punito per questo e finisce per rendersi conto che i suoi amici sono la colonna portante della sua vita. Anche se con loro mancanze, sono ancora la vita, la sua famiglia selezionata. Ha scelto loro e li ha scelti per la vita.





