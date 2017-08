Mission Impossible 6: Infortunio sul set per Tom Cruise

Di Pietro Ferraro lunedì 14 agosto 2017

Tom Cruise infortunato durante una scena di stunt sul set di "Mission: Impossible 6".

Tom Cruise ha subito un infortunio sul set di Mission: Impossible 6 dopo un salto da un edificio andato storto. Tom Cruise stava eseguendo uno stunt in cui doveva saltare, munito di un'imbracatura di sicurezza, da un'impalcatura ad un altro edificio, ma l'attore ha mancato il punto di atterraggio colpendo piuttosto duramente la facciata dell'edificio. L'entità delle ferite di Tom Cruise non è nota in questo momento e non è chiaro se questo infortunio comporterà o meno la sospensione temporanea delle riprese.

La notizia dell'infortunio di Tom Cruise è stata pubblicata dal sito Just Jared insieme ad alcune foto che mostrano l'attore saltare e poi dolorante dopo l'impatto subito. Cruise si è guadagnato un'impressionante reputazione negli ultimi 20 anni realizzando di persona tutti gli stunt dei suoi film. Il produttore David Ellison ha accennato all'inizio di quest'anno che questo film presenterà la più grande scena di stunt mai realizzara da Tom Cruise dopo quella dell'aereo in "Rogue Nation".

Paramount Pictures ha fissato una data di uscita americana di Mission: Impossible 6 al 27 luglio 2018.