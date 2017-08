Box Office Italia, La Torre Nera batte Annabelle 2

Di Federico Boni lunedì 14 agosto 2017

Annabelle 2 cede lo scettro italico a La Torre Nera.

Esordio in testa al botteghino italiano per La Torre Nera, partito con 711.812 euro e riuscito a battere Annabelle 2: Creation. L'horror Warner è così scivolato in 2° posizione, con quasi 1.979.986 euro totali in tasca, seguito dagli 8.149.171 euro di Spider-Man: Homecoming e dai 159.454 euro di Diario di una Schiappa 4.

5° posizione con 3.433.494 euro per The War: Il pianeta delle Scimmie, seguito dai 1.078.760 euro di Prima di Domani. Esordio in settima posizione per Monolith, primo titolo distribuito Vision, con 79.975 euro e una media per sala di 410 euro. Chiusura di Top10 con i 961.293 euro di USS Indianapolis, i 4.785.533 euro di Transformers 5 e i 7 milioni di Baby Boss.

Prossimo fine settimana action grazie ad Atomica bionda, unico titolo forte della settimana.