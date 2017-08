Rememory: trailer e poster del thriller con Peter Dinklage

Di Pietro Ferraro martedì 15 agosto 2017

Rememory: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller di Mark Palansky nei cinema americani dall'8 settembre 2017.

Lionsgate Premiere ha reso disponibili primo trailer e poster del thriller Rememory, interpretato da Peter Dinklage, Julia Ormond, Henry Ian Cusick e lo scomparso Anton Yelchin in una delle sue ultime interpretazioni. Peter Dinklage interpreta un uomo misterioso che cerca di far luce su un nuovo dispositivo che permette alle persone di riprodurre i propri ricordi. Rememory è diretto da Mark Palansky da una sceneggiatura che ha scritto con Michael Vukadinovich.

Il film esplora la morte inspiegabile di Gordon Dunn (Martin Donovan), un visionario pioniere scientifico il cui corpo viene rinvenuto poco dopo la scoperta del suo nuovo lavoro: un dispositivo in grado di estrarre, registrare e riprodurre i ricordi di una persona. La moglie di Gordon, Carolyn (Julia Ormond), si ritira nella sua casa e taglia ogni contatto con il mondo esterno quando un uomo misterioso (Peter Dinklage) si presenta alla sua porta. Dopo aver rubato il dispositivo, l'uomo lo usa per cercare di risolvere l'omicidio, iniziando un'indagine a base di ricordi che lo portano in luoghi inaspettati e pericolosi.

Il cast è completato da Evelyne Brochu, Jordana Largy, Carrie Fleming, Gracyn Shinyei, Colin Lawrence, Andrew Herr e Courtney Richter. Il film avrà un'uscita limitata nei cinema americani l'8 settembre.

Questo film segna una reunion per Peter Dinklage e il regista Mark Palansky, che hanno collaborato in precedenza all'esordio del regista Penelope, dove Dinklage ha recitato insieme a Christina Ricci e Catherine O'Hara. Dinklage è diventato noto al grande pubblico grazie al ruolo di Tyrion Lannister nell'iconica serie tv Il trono di spade, ma l'attore ha anche prestato la sua voce a "Grande Aquila" nel film d'animazione Angry Birds e ha interpretato ruoli in X-Men - Giorni di un futuro passato, Pixels e la comedy The Boss accanto a Melissa McCarthy. Vedremo Dinklage prossimamente nella dark-comedy Tre manifesti a Ebbing, Missouri (in concorso al Festival di Venezia) e in Avengers: Infinity War che recentemente terminato le riprese.

Mark Palansky non ha diretto un film dal suo debutto Penelope, ma nel frattempo ha diretto episodi della serie tv Una serie di sfortunati eventi in onda su Netflix.