Star Wars: nuova action figure di "Grand Moff Tarkin" per il 40° anniversario

Di Pietro Ferraro martedì 15 agosto 2017

Hot Toys annuncia una nuova action-doll di Peter Cushing nei panni di Grand Moff Tarkin per i 40 anni di "Star Wars: Una nuova speranza".

Un ambizioso e spietato sostenitore del potere militare, Wilhuff Tarkin (Peter Cushing) divenne uno dei preferiti del Cancelliere Supremo Palpatine scalando rapidamente i ranghi tra le file imperiali. Tarkin vide la "Morte Nera" come un modo per schiacciare con il terrore il dissenso crescente verso il potere assolutista dell'Impero e fece di Alderaan, il pianeta della Principessa Leia, un esempio e una dimostrazione del terricante potere della nuova arma di distruzione di massa in mano all'Impero.

Dopo aver visto Peter Cushing magistralmente ricreato digitalmente dalla Industrial Light & Magic nello spin-off Rogue One, grazie ad uno strabiliante mix di CG e motion-capture, ora Hot Toys annuncia una nuova spettacolare action-doll di Grand Moff Tarkin in Star Wars: Una nuova speranza come parte delle celebrazioni del 40° anniversario del primo film della saga.

Oltre ad avere una testa finemente scolpita e impressionante nel riprodurre il volto di Peter Cushing come Grand Moff Tarkin, la figure realizzata in scala 1/6 (circa 30 cm in altezza con più di 30 punti di articolazioni) include un set di 6 mani intercambiabili per le diverse prese e pose, un abito completo in tessuto (uniforme imperiale ufficiale verde oliva, cintura in pelle con fibbia in argento, stivali in pelle nera) e come accessori una sedia girevole con schienale alto e una base con targhetta personaggio e logo Star Wars.

