Stasera in tv: "Un uomo chiamato Charro" su Rete 4

Di Pietro Ferraro mercoledì 16 agosto 2017

Rete 4 stasera propone Un uomo chiamato Charro (Charro!), film western del 1969 diretto da Charles Marquis Warren e interpretato da Elvis Presley, Ina Balin e Victor French.





Cast e personaggi

Elvis Presley: Jesse Wade

Ina Balin: Tracy Winters

Victor French: Vince Hackett

Solomon Sturges: Billy Roy Hackett

James Almanzar: Sceriffo Ramsey

Barbara Werle: Sara Ramsey

Doppiatori italiani

Rino Bolognesi: Elvis Presley

Roberto Villa: Victor French





La trama

Jess Wade (Elvis Presley), un ex fuorilegge ora sceriffo, cerca di recuperare un prezioso cannone d'oro trafugato dalla sua ex banda. Jess riesce a catturare uno dei memnbri della sua vecchia banda, ma scatena una rappresaglia che lo vedrà impegnato a difendere il suo villaggio da un feroce assalto dei suo ex compari.





Curiosità e colonna sonora