Bond 25, Daniel Craig conferma ufficialmente il suo ritorno - video

Di Federico Boni mercoledì 16 agosto 2017

Daniel Craig sarà ancora una volta 007.

Dopo i rumor delle scorse settimane, l'attesa ufficialità da parte del diretto interessato. Daniel Craig ha annunciato che sarà James Bond per la 5° volta. Bond 25, contro ogni previsione, sarà nuovamente suo. A rivelarlo lo stesso divo inglese dagli studi televisivi del The Late Show.

"Sono stato piuttosto evasivo a riguardo. Ho rilasciato interviste tutto il giorno, la gente continuava a chiedermelo e io rispondevo senza espormi. Pensavo che se dovevo dire la verità, l'avrei detta a te". "Sì, tornerò nei panni di James Bond".

Bond 25 ha una data d'uscita 8 novembre 2019. Quel giorno Bond 25 uscirà al cinema.

Un vero colpo di scena, per Craig, visto quanto confessato ai tempi di Spectre. Stremato dalle lunghe e stancanti riprese, Daniel ribadì in più occasioni di non voler più tornare ad interpretare 007, anche se contrattualmente impegnato per un altro capitolo. 'Preferirei tagliarmi le vene dei polsi', disse scherzando all'epoca, per poi oggi fare marcia indietro.

"Era due giorni dopo la fine delle riprese di Spectre, ero ancora esausto per la stanchezza e invece di dire qualcosa di vago e grazioso ho detto qualcosa di stupido". "Voglio finire alla grande, non vedo l'ora".

Bond 25 potrebbe essere quindi l'ultimo 007 con Craig mattatore. Poi potrà scattare la vera ricerca del nuovo agente segreto.