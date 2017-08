Gremlins 3, la sceneggiatura è pronta

Di Federico Boni giovedì 17 agosto 2017

Tornano i Gremlins con un 3° capitolo.

Se ne parla da decenni ma ormai ci siamo. Gremlins 3 si farà, come confermato dal suo creatore Chris Columbus, nel 1984 appena 26enne quando la sua sceneggiatura divenne 'cult' grazie a Joe Dante (regista) e Steven Spielberg (produttore). 27 anni dopo il deludente Gremlins 2 - La nuova stirpe, sarà vero e proprio rinascita del franchise, come annunciato da Columbus a SlashFilm.

"Penso che probabilmente sia una buona idea, ad essere onesti. Troppe persone stanno morendo. Sono davvero orgoglioso dello script. E' così contorto e dark, quindi vedremo. Ma è sempre una questione economica, se affrontiamo il quando inizieremo a girare. Volevo tornare alla sensibilità contorta del primo film. Ho capito che era facile per me ritornare in quella situazione e iniziare di nuovo a scrivere, quindi speriamo di vederlo presto in sala". "Senza dubbio la CGI sarà ridotta al minimo. Gli effetti speciali ci permetteranno di far sparire i cavi, rendendo la vita dei burattini un po' più facile".

Lo spirito originale dei Gremlins, così splendidamente anni '80 e autenticamente artigianali, rimarrà intatto. In casa Warner avevano assunto Carl Ellsworth (Disturbia, Red Dawn) per lo script di Gremlins 3, poi tramutato da Columbus in un vero e proprio sequel e non in un semplice reboot. Chris produrrà il tutto insieme a Steven Spielberg.

