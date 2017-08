Atomica Bionda: la colonna sonora del film

Atomica Bionda ha debuttato nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale dell'action-thriller con Charlize Theron.

Atomica Bionda, l'action di David Leitch con protagonista una scatenata Charlize Theron, ha debuttato nei cinema italiani e oggi vi proponiamo la colonna sonora del film con musiche originali di Tyler Bates (Halloween - The Beginning, L'alba dei morti viventi, Guardiani della Galassia Vol. 2), il compositore torna a collaborare con David Leitch dopo aver musicato l'action John Wick.

È il 1989 a Berlino, alla vigilia della caduta del Muro e di una esplosiva riconsiderazione delle alleanze fra le super potenze mondiali. Se nella giornata tipo di una spia è molto difficile capire di chi potersi fidare, è praticamente impossibile non saltare sul campo minato della città tedesca. Lorraine Broughton (Charlize Theron) è un agente del MI6 tanto fredda quanto seducente che è stata spedita in Germania per trovare una soluzione allo spietato gioco di spionaggio che ha da poco lasciato vittima un agente sotto copertura. Mancano pochi giorni alla caduta del Muro e la tensione è altissima. Con il passare dei giorni, Broughton deve sfoderare tutto l’arsenale delle proprie abilità per affrontare al meglio questa sfida, rispondere a ogni colpo avversario ed evitare ogni tradimento, tanto professionale che personale.

Una delle fonti d'ispirazione per il film, da un punto di vista non solo musicale, è stato David Bowie, visto dal regista David Leitch come una punto di riferimento per l'intera pellicola. Lo spirito e l’energia di Bowie, come la musica degli altri fan di Berlino Nick Cave e Iggy Pop, hanno animato tendenze musicali come il punk e la New Wave. Sul set, il tema della sua canzone “Cat People” (“Putting Out Fire”) era trasmesso di notte come omaggio estemporaneo alla leggenda appena scomparsa. Bowie visse a Berlino durante gli anni ’70, quando registrò tre album di grande successo che sono comunemente conosciuti come la Trilogia Berlinese. Il secondo verso di “Heroes” fu ispirato dalla visione del suo produttore nei pressi del Muro, ben visibile dalle finestre del suo studio di registrazione. Leitch ci guida sulla logica ribelle che ha animato la produzione:

La musica e i vestiti occidentali erano considerati illegali a Berlino Est, con il risultato di creare solo maggiore interesse fra i giovani. Il tocco pop del nostro film è chiaramente ispirato dalla musica di quei giorni, e il pubblico potrà ascoltare molti celebri brani di quegli anni più qualche altra chicca meno conosciuta nella colonna sonora.” Musica e storia sono una cosa unica. Abbiamo potuto scegliere canzoni da una delle epoche più creative del secolo scorso...e che in qualche modo richiama le tensioni globali dei giorni d’oggi.

La colonna sonora include i brani "Fight The Power" dei Public Enemy, "Kack Zukunft" di Ausschlag, "As Time Goes By" di Michael Parnell, "Voices Carry" di 'Til Tuesday, "Behind the Wheel" dei Depeche Mode e "Under Pressure" di Queen & David Bowie.

TRACK LISTINGS:

1. David Bowie - Cat People (Putting Out the Fire)

2. Peter Schilling - Major Tom (Völlig Losgelöst)

3. Health - Blue Monday

4. Tyler Bates - C*Cks*Cker

5. Nena - 99 Luftballons

6. George Michael - Father Figure

7. After the Fire - Der Commissar

8. Siouxsie and the Banshees - Cities in Dust

9. Re-Flex - the Politics of Dancing

10. Marilyn Manson & Tyler Bates - Stigmata

11. Tyler Bates - Demonstration

12. A Flock of Seagulls - I Ran (So Far Away)

13. Kaleida - 99 Luftballons

14. Til Tuesday - Voices Carry

15. The Clash - London Calling

16. Tyler Bates - Finding the Uhf Device

