Emma Stone è l'attrice più pagata del 2017

Di Pietro Ferraro venerdì 18 agosto 2017

Emma Stone scalza Jennifer Lawrence e diventa l'attrice più pagata del 2017.

La bella e talentuosa Emma stone quest'anno ha vinto il suo primo Oscar per la sua interpretazione in La La Land, pellicola che è diventata campione d'incassi e ha reso la Stone una delle attrici più richieste di Hollywood nonché l'attrice più pagata del 2017, scalzando la collega Jennifer Lawrence nell'annuale classifica di Forbes.

Forbes riporta che Emma Stone ha totalizzato compensi per ben 26 milioni di dollari togliendo il primo posto nella classifica a Jennifer Lawrence, in vetta l'anno scorso grazie ai ruoli interpretati nei franchise Hunger Games e X-Men. Il 2017 ha visto la Lawrence scivolare in terza posizione con compensi percepiti per 20 milioni di dollari.

Il resto della top 5 include attrici che hanno diverse fonti di reddito. Mila Kunis si è piazzata al 5° posto con 15,5 milioni di dollari. Questo risultato arriva in gran parte parte dal suo lavoro come doppiatrice nella serie tv I Griffin, dalla comedy campione d'incassi Bad Moms e come testimonial della distilleria di whiskey "Jim Beam". Melissa McCarthy ha raggiunto i 18 milioni di dollari che gli hanno regalato il 4° posto, il controverso Ghostbusters pare non aver influito sulla carriera della lanciatissima attrice comedy. Come accennato Jennifer Lawrence si piazza al 3° posto con 24 milioni di dollari, che è meno della metà di quello che ha guadagnato l'anno scorso, che dimostra quanto impressionanti siano stati i suoi guadagni negli ultimi anni. Il 2° posto se lo aggiudica Jennifer Aniston, dietro Emma Stone, con 25,5 milioni di dollari, la maggior parte degli introiti dell'attice provengono da contratti pubblicitari.

Emma Stone ha lavorato costantemente da quando ha recitato in Superbad 10 anni or sono, Ma La La Land è il film che l'ha trasformata in una diva. I crediti della Stone includono ruoli nel pluripremiato Birdman e prossimamente la vedremo nel biopic sportivo La battaglia dei sessi, in cui interpreta la leggenda del tennis Billie Jean King. Il fatto che lei sia riuscita a superare grandi nomi come Jennifer Lawrence e Melissa McCarthy è un risultato piuttosto sorprendente, e da notare la mancanza nella classifica di attrici come Angelina Jolie e Sandra Bullock che un tempo erano nomi fissi della prestigiosa Top 5.

Kristen Stewart è una delle nuove leve che hanno contribuito a scalzare attrici come la Bullock e la Jolie dalla classifica, nel 2012 a soli 20 anni la Stewart ha guadagnato 34,5 milioni dollari grazie a Twilight. La Bullock è stata l'attrice più pagata del 2010 e del 2014, con la Jolie che si è aggiudicata invece questo primato nel 2009, 2011 e 2013.