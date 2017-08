Beyond Skyline: trailer e poster del sequel "Skyline 2"

Di Pietro Ferraro venerdì 18 agosto 2017

Skyline 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller fantascientifico con Frank Grillo e Iko Uwais.

XYZ Films ha reso disponibili trailer e poster di Beyond Skyline, sequel del thriller fantascientifico Skyline del 2010 munito di un cast ex novo. Protagonista del film l'attore Frank Grillo che recita al fianco di Iko Uwais, nuova star delle arti marziali visto nell'action The Raid.

Skyline: Recensione

Il trailer si apre con il personaggio di Frank Grillo, Mark, un detective di Los Angeles impegnato a togliere dai guai il figlio Trent (Jonny Weston). Il trailer mostra anche che la loro famiglia è rimasta traumatizzata dopo la morte di Rose (Valentine Payen), la moglie di Mark, ma questo diventerà il minore dei loro problemi. Sulla metropolitana verso casa, il loro treno subisce un incidente e quando tutti i passeggeri si fanno strada per raggiungere una via d'uscita, si accorgono di una strana luce blu che comincia a risucchiare le persone verso il cielo. Quando Trent viene rapito, Mark decide di prendere alcune misure drastiche per affrontare quella che appare come un'invasione aliena. Nelle profondità della giungla dell'Indonesia, Mark incontra Sua, interpretato da Iko Uwais. Mentre questi invasori alieni sono certamente nuovi a Mark, Sua e il suo gruppo invece non sono estranei a queste creature, perché hanno il compito di difendere una galleria sacra o moriranno tutti.

Il film originale di Skyline non è stato un enorme successo con 21,3 milioni di dollari incassati negli Stati Uniti e 45,4 milioni di dollari dai mercati internazionali per un totale di 66,8 milioni di dollari, ma con un budget di soli 10 milioni di dollari il risultato al box office è diventato apprezzabile. L'originale era diretto dai fratelli Colin e Greg Strause, che gestiscono la società di effetti visivi Hydraulx. I fratelli Strause sono produttori esecutivi di questo sequel che ha raddoppiato il budget a disposizione portandolo a 20 milioni di dollari. Liam O'Donnell, che ha scritto l'originale Skyline con Joshua Cordes, ha scritto e diretto questo sequel.

Il cast di supporto include anche Callan Mulvey, Bojana Novakovic, Betty Gabriel, Jack Chausse, Kevin O'Donnell, Jacob Vargas, Antonio Fargas, Sandra Rosko e un altro attore dell'action The Raid, Yayan Ruhian. Beyond Skyline, che avrà la sua prima mondiale al Stiges Film Festival (5 - 15 ottobre) non ha ancora una data di uscita ufficiale.