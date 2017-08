Star Wars, Stephen Daldry per lo spin-off dedicato a Obi-Wan Kenobi

Di Federico Boni venerdì 18 agosto 2017

Il regista di Billy Elliot e The Hours per il 3° spin-off Star Wars.

Dopo Rogue One e in attesa di Han Solo, diretto da Ron Howard causa addio di Phil Lord e Chris Miller, in casa Disney proseguono la strada degli spin-off targati Star Wars. Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, infatti, Stephen Daldry (Billy Elliot, The Hours, The Reader) sarebbe in trattative con la LucasFilm per dirigere uno spin-off su Obi-Wan Kenobi.

Ewan McGregor, che ne ha indossato gli abiti nella 2° trilogia del franchise firmato George Lucas (Episodio 1, 2 e 3) ha già fatto sapere di essere disposto a tornare, ma non è detto che lo studios voglia ripartire dai suoi lineamenti. Tra Episodio III La Vendetta del Sith ed Episodio IV Una Nuova Speranza, ovvero in seguito al passaggio al Lato Oscuro di Anakin e alla nascita dell'Impero, Obi-Wan si esilia su Tatooine e diventa, anni dopo, il mentore di Luke Skywalker, che indirizzerà al suo cammino verso le vie dei Jedi.

Nella trilogia originale ad interpretare Obi-Wan Kenobi fu Alec Guinness, deceduto nel 2000. Rogue One, uscito nel dicembre scorso, ha incassato 1,056,057,273 dollari in tutto il mondo, 532 milioni dei quali solo negli Usa. Il 15 dicembre sbarcherà in sala Star Wars: The Last Jedi, ottavo episodio della saga, mentre il 25 maggio del 2018 toccherà al film su Han Solo farsi strada.

3 volte nominato agli Oscar, Stephen Daldry è fermo ai box da Trash, vincitore della Festa del Cinema di Roma nel 2014, per poi aver prodotto e diretto The Crown per Netflix (suoi 4 episodi) e aver messo le mani sul musical Wicked, annunciato in sala per il 20 dicembre 2019.

Fonte: Comingsoon.net