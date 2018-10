Maria Regina di Scozia: trailer italiano e nuovo poster del film con Saoirse Ronan e Margot Robbie

Di Pietro Ferraro giovedì 4 ottobre 2018

Maria Regina di Scozia: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul biopic storico con Saoirse Ronan e Margot Robbie nei cinema italiani dal 17 gennaio 2019.

Universal Pictures ha reso disponibile un prio trailer italiano di Maria Regina di Scozia, il dramma biografico a sfonod storico diretto da Josie Rourke in uscita nei cinema italiani il 17 gennaio 2019.

"Maria Regina di Scozia" è interpretato da Saoirse Ronan nei panni di Mary Stuart e Margot Robbie in quelli di Elisabetta I. Il film scritto da Beau Willimon è basato sul libro "Queen of Scots: The True Life di Mary Stuart" dell'autore John Guy.





"Maria, Regina di Scozia" esplora la turbolenta vita della carismatica Mary Stuart. Regina di Francia a 16 anni e vedova a 18, Mary sfida le pressioni politiche che vorrebbero si risposasse. Fa ritorno invece nella sua natia Scozia per reclamare il suo trono legittimo. Ma la Scozia e l'Inghilterra finiscono per essere governate da Elisabetta I. Ciascuna delle due giovani regine percepisce la "sorella" come una minaccia ma, allo stesso tempo, ne subisce il fascino. Rivali per il potere e in amore, e reggenti in un mondo maschile, le due dovranno decidere tra il matrimonio e l'indipendenza. Determinata a regnare non solo in senso figurato, Mary reclama il trono inglese, minacciando la sovranità di Elisabetta. Tradimento, ribellione e cospirazioni all'interno di ogni corte metteranno in pericolo entrambi i troni e cambieranno il corso della storia.

Il cast del film è completato da Jack Lowden, Joe Alwyn, Gemma Chan, Martin Compston, Ismael Cordova, Brendan Coyle, Ian Hart, Adrian Lester, James McArdle con David Tennant e Guy Pearce.





Mary Queen of Scots: primo trailer del film con Saoirse Ronan e Margot Robbie

Mary Queen of Scots è diretto dal noto regista teatrale Josie Rourke al suo primo lungometraggio. La sceneggiatura è di Beau Willimon, showrunner della serie tv House of Cards di Netflix e sceneggiatore del dramma politico Le idi di marzo di George Clooney. Oltre a Ronan e Robbie, il cast comprende anche Jack Lowden, Joe Alwyn, Gemma Chan, Martin Compston, Ismael Cordova, Brendan Coyle, Ian Hart, Adrian Lester, James McArdle, David Tennant e Guy Pearce.

Saoirse Ronan e Margot Robbie hanno entrambe ricevuto nomination agli Oscar. L'anno scorso le due attrice sono state candidare rispettivamente per Lady Bird e Tonya. Mary Queen of Scots arriverà nei cinema americani, in uscita limitata, il 7 dicembre.





Mary Queen of Scots: prime locandine ufficiali e annuncio trailer

Nuovi character poster preannunciano l'arrivo a breve del primo trailer di Mary Queen of Scots, con Saoirse Ronan nei panni di Mary Stuart e Margot Robbie nei panni di Elizabeth.

Diretto da Josie Rourke da una sceneggiatura di Beau Willimon (House of Cards), basata sul libro di John Guy, "Queen of Scots: The True Life of Mary Stuart", il film segue la tumultuosa vita di Mary Stuart (Saoirse Ronan), che lascia il trono di Francia per tornare nella natia Scozia, nel tentativo di reclamare la sua legittima corona. Questo la porta in conflitto con sua cugina Elizabeth I (Margot Robbie), che vede la presenza di Mary Stuart come una minaccia diretta alla sua stessa posizione di sovrana d'Inghilterra. Il dramma dietro la corona si occupa di tradimento, ribellione e cospirazione che si consumano mentre le rivali Mary ed Elizabeth affrontano i pericoli dell'essere governanti donne in un mondo di uomini.

Il cast di Mary Queen of Scots oltre alle due protagoniste nominate all'Oscar include anche da Jack Lowden, David Tennant, Martin Compston, Joe Alwyn, Brendan Coyle e Guy Pearce.

Mary Stuart ha fruito di diverse incarnazioni cinematografiche, forse la più famosa è quella di Vanessa Redgrave nel film Maria Stuarda, regina di Scozia del 1971. Più recentemente, il personaggio è stato interpretato da Samantha Morton nel sequel Elizabeth: The Golden Age del 2007, film con protagonista Cate Blanchett nel suo secondo film nei panni di Elizabeth I.

Oltre al ruolo di Elizabeth, prossimamente vedremo Margot Robbie anche nel ruolo dell'attrice assassinata Sharon Tate in Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino e di nuovo nei panni di Harley Quinn nel film DC Birds of Prey. Per quanto riguarda la Ronan, l'attrice si riunirà nuovamente con la regista Greta Gerwig di Lady Bird per un nuovo adattamento del classico Piccole donne di Louisa May Alcott.

Mary Queen of Scots uscirà nei cinema americani il 7 dicembre 2018.





Mary Queen of Scots: prima immagine ufficiale di Saoirse Ronan

Hanno preso il via in Inghilterra e in Scozia le riprese di Mary Queen of Scots, una produzione Working Title Films interpretata da Saoirse Ronan nel ruolo Mary Stuart contrapposta alla Elizabeth I di Margot Robbie. Alla regia l'esordiente Josie Rourke, direttore artistico del teatro londinese "The Donmar Warehouse".

I produttori di Mary Queen of Scots sono Tim Bevan, Eric Fellner e Debra Hayward, tutti candidati all'Oscar come produttori del musical candidato al Premio Oscar Les Misérables.

Beau Willimon, candidato all'Oscar per Le idi di marzo e candidato al Premio Emmy per la serie tv House of Cards, ha scritto la sceneggiatura di Mary Queen of Scots basata sull'acclamata biografia "My Heart is My Own: The Life of Mary Queen of Scots" di John Guy.

Il film è interpretato anche da Jack Lowden (Dunkirk, England is Mine), Joe Alwyn (The Sense of a Ending, Billy Lynn - Un giorno da eroe), Martin Compston (Sweet Sixteen, Line of Duty) e Brendan Coyle (Downton Abbey, Io prima di te). Il cast è completato da David Tennant (Doctor Who, Broadchurch) e Guy Pearce (Memento, LA Confidential, Priscilla - La regina del deserto).

Saoirse Ronan ha ricevuto la sua prima candidatura all'Oscar con il dramma Espiazione ed è stata nuovamente candidata all'Oscar per Brooklyn. Altri crediti della Ronan includono ruoli nell'action-thriller Hanna, Grand Budapest Hotel e Amabili resti e la vedremo prossimamente in Ladybird, On Chesil Beach e Loving Vincent. Recentemente l'attrice ha fatto il suo debutto a Broadway in The Crucible. La Ronan risiede in Irlanda. Margot Robbie, candidata al premio BAFTA, è stata protagonista di lungometraggi come The Wolf of Wall Street, The Legend of Tarzan e Suicide Squad.

Il team che ha collaborato con la regista Josie Rourke include tre vincitori del premio Oscar: la costumista Alexandra Byrne, la truccatrice Jenny Shircore e il montatore Chris Dickens, un vincitore del premio Emmy, lo scenografo James Merifield e un vincitore del premio BAFTA, il direttore della fotografia John Mathieson.

Fonte: Twitter