Mary Queen of Scots: prima immagine ufficiale di Saoirse Ronan

Di Pietro Ferraro venerdì 18 agosto 2017

Mary Queen of Scots: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul biopic storico di Josie Rourke con Saoirse Ronan e Margot Robbie.

Hanno preso il via in Inghilterra e in Scozia le riprese di Mary Queen of Scots, una produzione Working Title Films interpretata da Saoirse Ronan nel ruolo Mary Stuart contrapposta alla Elizabeth I di Margot Robbie. Alla regia l'esordiente Josie Rourke, direttore artistico del teatro londinese "The Donmar Warehouse".

I produttori di Mary Queen of Scots sono Tim Bevan, Eric Fellner e Debra Hayward, tutti candidati all'Oscar come produttori del musical candidato al Premio Oscar Les Misérables.

Beau Willimon, candidato all'Oscar per Le idi di marzo e candidato al Premio Emmy per la serie tv House of Cards, ha scritto la sceneggiatura di Mary Queen of Scots basata sull'acclamata biografia "My Heart is My Own: The Life of Mary Queen of Scots" di John Guy.

Il film è interpretato anche da Jack Lowden (Dunkirk, England is Mine), Joe Alwyn (The Sense of a Ending, Billy Lynn - Un giorno da eroe), Martin Compston (Sweet Sixteen, Line of Duty) e Brendan Coyle (Downton Abbey, Io prima di te). Il cast è completato da David Tennant (Doctor Who, Broadchurch) e Guy Pearce (Memento, LA Confidential, Priscilla - La regina del deserto).

Mary Queen of Scots esplora la vita turbolenta della carismatica Mary Stuart. Regina di Francia e vedova a 18 anni, Mary sfida la pressione a cui viene sottosposta per un nuovo matrimonio e torna invece nella nativa Scozia per reclamare il suo trono legittimo, ma la Scozia e l'Inghilterra cadono sotto il controllo di Elizabeth I. Ognuna di queste giovani regine osserva la sua "sorella" con timore e fascinazione. Rivali in potenza e in amore e reggenti femminili in un mondo maschile, le due devono decidere come giocare al gioco matrimonio vs. indipendenza. Determinata a governare non solo come mera figura simbolica, Mary afferma la sua pretesa sul trono inglese, minacciando la sovranità di Elizabeth. Il tradimento, la ribellione e le cospirazioni all'interno di ogni corte ostacolano entrambi i troni e cambiano il corso della storia.

Saoirse Ronan ha ricevuto la sua prima candidatura all'Oscar con il dramma Espiazione ed è stata nuovamente candidata all'Oscar per Brooklyn. Altri crediti della Ronan includono ruoli nell'action-thriller Hanna, Grand Budapest Hotel e Amabili resti e la vedremo prossimamente in Ladybird, On Chesil Beach e Loving Vincent. Recentemente l'attrice ha fatto il suo debutto a Broadway in The Crucible. La Ronan risiede in Irlanda. Margot Robbie, candidata al premio BAFTA, è stata protagonista di lungometraggi come The Wolf of Wall Street, The Legend of Tarzan e Suicide Squad.

Il team che ha collaborato con la regista Josie Rourke include tre vincitori del premio Oscar: la costumista Alexandra Byrne, la truccatrice Jenny Shircore e il montatore Chris Dickens, un vincitore del premio Emmy, lo scenografo James Merifield e un vincitore del premio BAFTA, il direttore della fotografia John Mathieson.

Fonte: Twitter