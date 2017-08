Batman: White Knight - Il Joker di Jack Nicholson torna in un nuovo fumetto

Di Pietro Ferraro sabato 19 agosto 2017

Il Joker di Jack Nicholson torna nel nuovo fumetto "Batman: White Knight" di Sean Gordon Murphy.

Il Joker è uno dei personaggi più iconici ed enigmatici della storia del fumetto, soprattutto perché ha avuto tante origini e nomi diversi, così è difficile tenere traccia di tutta la sua mitologia. Un nuovo fumetto Batman: White Knight porterà questo personaggio iconico in una direzione completamente nuova, quando il personaggio entra a far parte della società civile dopo che una cura sembra aver represso la sua follia criminale, e il nome che prenderà in questa nuova vita sarà abbastanza familiare ai fan di Batman. Lo scrittore e artista Sean Gordon Murphy ha confermato su Twitter che il nome "vero" del Joker in questo nuovo fumetto sarà Jack Napier, lo stesso nome del Joker di Jack Nicholson nel Batman del 1989 di Tim Burton.

Grande notizia: Jack Napier sarà il nome del mio Joker. Warner ha approvato. E' la prima volta che Napier appare in un fumetto (senza contare gli adattamenti di Burton).

Sean Gordon Murphy ha anche condiviso alcune tavole di "Batman: White Knight" che trovate in coda all'articolo. Oltre che nel Batman di Tim Burton, il nome Jack Napier è già stato associato con il Joker in precedenza, vedi il Joker doppiato da Mark Hamill nella serie tv anni '90 Batman: The Animated Series, ma questa versione di Jack Napier è ritenuta molto diversa da quelle precedenti. A seguire la trama ufficiale di Batman: White Knight.





Batman: White Knight viene raccontato su una scala epica, ma al centro di tutto c'è la storia tragica di un eroe e di un villain, Batman e il Joker. La domanda è, qual'è l'eroe e qual'è il villain? Il Joker è stato definito un maniaco, un assassino e il "Principe Pagliaccio del Crimine", ma "Cavaliere bianco"? Mai. Fino ad ora. In un mondo in cui il Joker è stato curato dalla sua follia e dalle sue tendenze omicide, il Joker ora conosciuto come "Jack" prova a rimediare ai suoi sbagli. Prima riconciliandosi con Harley Quinn e poi cercando di salvare la città di Gotham dalla persona che pensa sia veramente il più grande criminale di Gotham, Batman.

Batman: White Knight #1, scritto e illustrato da Sean Murphy, arriva il 4 ottobre e sarà la prima di sette uscite. DC ha rilasciato un nuovo fumetto nel mese di giugno dal titolo "Batman vs. Elmer Fudd", dove il Crociato Incapucciato si confronta con il personaggio Taddeo dei Looney Tunes. La storia si concentra su una "occasionale incontro" di Taddeo con Bruce Wayne, che porta Taddeo a sviluppare un'ossessione per Bruce Wayne e Batman, con Taddeo che diventa uno vero e proprio stalker a piede libero per Gotham City.

