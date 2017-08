The Nurse: il corto horror ispirato ai film della serie "The Conjuring"

Di Pietro Ferraro sabato 19 agosto 2017

Annunciato il corto vincitore del contest horror ispirato ai film horror della serie "The Conjuring".

Il mese scorso David F. Sandberg, regista di Annabelle 2: Creation, ha annunciato un contest in cui chiedeva ai fan di girare un cortometraggio ambientato nell'universo The Conjuring. Coloro che hanno partecipato hanno dovuto realizzare un corto non superiore ai due minuti di durata che fosse in grado di adattarsi al fortunato franchise horror. Ora possiamo proporvi il corto vincitore del contest. Il filmmaker Julian Terry è riuscito a battere la concorrenza con il suo corto "The Nurse" disponibile per la visione online.

Julian Terry ha vinto un un viaggio a Hollywood tutto compreso dove incontrerà i produttori della New Line Cinema e il regista David F. Sandberg e come si suol dire, se son rose fioriranno.

Il corto calato perfettamente nell'atmosfera del franchise "The Conjuring" segue una ragazzina che sta recuperando da un infortunio non specificato in un tetro e inquietante ospedale. La ragazzina ha un bendaggio sugli occhi che Julian Terry utilizza per creare una tensione in crescendo. Il corto culmina con l'apparizione un'infermiera terrificante. Il corto girato in appena quattro giorni sembra ispirarsi alla demoniaca suora Valak apparsa in The Conjuring - Il Caso Enfield, che sarà al centro di uno spin-off intitolato The Nun in uscita il prossimo anno.

David F. Sandberg ha seguito un percorso simile per il suo horror Lights Out - Terrore nel buio, concepito in origine come corto ha vinto diversi premi e attirato l'attenzione di Hollywood e in particolare di James Wan che deciso di produrre un lungometraggio che è stato un grande successo al box office. Sandberg ha poi preso le redini del franchise Annabelle con il sorprendente campione d'incassi Annabelle 2: Creation, che oltre ad incassare 83 milioni di dollari ha alzato di mmolto il livello qualitativo rispetto al mediocre spin-off Annabelle. Sandberg sta attualmente lavorando al cinecomic Shazam per l'Universo Esteso DC.

E stato recentemente annunciato un terzo spin-off per la serie The Conjuring che vedrà protagonista L'uomo Storto (The Crooked Man), altro inquietante personaggio apparso in The Conjuring - Il Caso Enfield.