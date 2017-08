E' morto Sonny Landham - Il ricordo di Blogo

Di Pietro Ferraro sabato 19 agosto 2017

E' scomparso a 76 anni l'attore Sonny Landham, noto per ruoli in "Predator", "48 Ore" e "I guerrieri della palude silenziosa".

L'attore nativo americano Sonny Landham, che ha recitato nel Predator del 1987, è scomparso a Lexingon in Kentucky all'età di 76 anni. Landham di origini Seminole e Cherokee è diventato noto grazie al ruolo dell'esperto tracker Billy Sole in Predator, un mercenario della squadra militare del Maggiore Dutch Schaefer di Arnold Schwarzenegger ingaggiata dalla CIA per una missione di salvataggio a Val Verde, che si ritroverà braccata da un letale alieno dedito alla caccia grossa.

Predator compie 30 anni - foto, video e curiosità Uno speciale Blogo per i 30 anni dall'uscita nelle sale americane del classico "Predator".

Oltre ad aver recitato con Arnold Schwarzenegger in Predator, Landham ha avuto ruoli in 48 ore dove ha interpretato il criminale Billy Bear, nel thriller d'azione I guerrieri della palude silenziosa, nell'avventura Il tempio di fuoco dove ha recitato con Chuck Norris e Louis Gossett Jr. nei panni del nativo americano El Coyote e ruoli marginali anche in classici come è I Guerrieri della Notte e Poltergeist - Demoniache presenze. Oltre ad essere un attore, Landham è stato anche uno stuntman professionista e ha corso per una carica politica in Kentucky, seguendo le orme dei suoi colleghi attori di Predator, Arnold Schwarzenegger e Jessie Ventura, rispettivamente governatore della California e del Minnesota.

A riportare la notizia il sito Variety che rivela come causa della morte un'insufficienza cardiaca congestizia. L'attore aveva di fatto abbandonato la recitazione dedicando gran parte del suo tempo alla politica, ma non riuscì mai a svolgere una carica dopo aver ottenuto la nomina del Partito Repubblicano per la carica di governatore del Kentucky nel 2003 e al senato nel 2004.

La carriera di attore di Landham è iniziata negli anni '70 interpretando film per adulti, per poi passare ad una carriera di caratterista nel cinema a partire dal 1979 grazie ad un ruolo come poliziotto nel film I guerrieri della notte di Walter Hill seguito da un lavoro come stuntman nel film Gloria - Una notte d'estate di John Cassavetes. Landham ha svolto ruoli di supporto anche in Action Jackson al fianco di Carl Weathers suo compagno di set in Predator, e con Sylvester Stallone nel prison-movie Sorvegliato speciale dove interpretava Chink Weber, spietato detenuto e scagnozzo del direttore della prigione interpretato da Donald Sutherland. Landham ha continuato a recitare negli anni '90 con piccoli ruoli in Kickboxing mortale, sequel del dramma sportivo con arti marziali I migliori del 1989 e nell'action-thriller Taxi Dancers, il fantasy Night Realm, il fantascientifico 2090, il crime Carnival of Wolves e l'action Billy Lone Bear che ha segnato nel 1996 il suo debutto alla regia. Dopo un periodo passato a concentrarsi sulla sua carriera politica Landham torna a recitare nel 2007 con un ruolo nel thriller-horror Disintegration seguito da un ultimo ruolo nell'horror direct-to-video del 2009 Mental Scars. Oltre ai suoi ruoli cinematografici, Landham ha recitato in diverse serie tv degli anni '80 tra cui A-Team, Hardcastle & McCormick, Professione pericolo e Miami Vice.

Landham nato a Canton (Georgia) nel 1941 ha frequentato la scuola cattolica di Saint Mary e la Darlington School prima di dedicarsi al football per un anno presso l'Università della Georgia. Landham sposato cinque volte era padre di quattro figli. Nel 1998 l'attore ha trascorso tre anni in carcere dopo essere stato condannato con accuse federali per minacce e telefonate oscene, ma è stato poi rilasciato dopo che le accuse sono state ribaltate. Landham era stato recentemente coinvolto in un brutto incidente automobilistico in cui l'attore aveva perso entrambe le gambe.





Filmografia

The Love Bus, regia di Shaun Costello (1974)

I guerrieri della notte (The Warriors), regia di Walter Hill (1979)

Una notte d'estate (Gloria), regia di John Cassavetes (1980)

I guerrieri della palude silenziosa (Southern Comfort), regia di Walter Hill (1981)

Poltergeist - Demoniache presenze (Poltergeist), regia di Tobe Hooper (1982)

48 ore (48 Hrs.), regia di Walter Hill (1982)

Il tempio di fuoco (Firewalker), regia di J. Lee Thompson (1986)

Predator, regia di John McTiernan (1987)

Action Jackson, regia di Craig R. Baxley (1988)

Sorvegliato speciale (Lock Up), regia di John Flynn (1989)

Kickboxing mortale (Best of the Best 2), regia di Robert Radler (1993)

Billy Lone Bear, regia di Sonny Landham (1996)

Disintegration, regia di Roger McLeod (2007)

Mental Scars, regia di Mischa Perez (2009)