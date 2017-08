Stasera in tv: "Far West" su Rete 4

Di Pietro Ferraro sabato 19 agosto 2017

Rete 4 stasera propone Far West (A Distant Trumpet), film western del 1964 diretto da Raoul Walsh e interpretato da Troy Donahue, Suzanne Pleshette e Diane McBain.





Cast e personaggi

Troy Donahue: Tenente Matthew Hazard

Suzanne Pleshette: Kitty Mainwarring

William Reynolds: Teddy Mainwarring

James Gregory: Maggiore Generale Alexander Quaint

Diane McBain: Laura Frelief

Claude Akins: Seely Jones

Kent Smith: Ministro della guerra in carica durante l'amministrazione del 21° Presidente Chester A. Arthur





La trama

Nel 1883 Matthew Hazard (Troy Donahue), tenente della cavalleria dell'esercito degli Stati Uniti, appena uscito dall'accademia militare di West Point, è assegnato ad una postazione remota presso Fort Delivery sul confine messicano del territorio dell'Arizona. Giunto al forte Hazard incontra Kitty, moglie del comandante Teddy Mainwarring, che successivamente salverà da un attacco indiano. Subito dopo un nuovo comandante, il Maggiore Generale Alexander Quaint (James Gregory) entra in carica e prende il comando di Fort Delivery. Quando i suoi sforzi per catturare Falco Nero, capo della tribù Apache Chiricahua, falliscono, Quaint ordina a Hazard di recarsi in Messico e trattare la resa di Falco Nero. Hazard convince Falco Nero a tornare con lui con la promessa che gli indiani avranno un rifugio sicuro in una riserva in Arizona. In viaggio verso il forte, incontrano il maggiore Miller, che ordina che gli indiani siano mandati in Florida. Hazard e Quaint allora viaggiano fino a Washington per chiedere ai funzionari governativi del Dipartimento della Guerra americano di cambiare la loro decisione, e consentire ad Hazard di mantenere la parola data a Falco Nero.





Curiosità e colonna sonora