Stasera in tv: "Un ragionevole dubbio" su Rai 3

Di Pietro Ferraro domenica 20 agosto 2017

Rai 3 stasera propone Un ragionevole dubbio, film thriller del 2014 diretto da Peter Howitt e interpretato da Samuel L. Jackson, Dominic Cooper, Erin Karpluk e Gloria Reuben.





Cast e personaggi

Samuel L. Jackson: Clinton Davis

Dominic Cooper: Mitch Brockden

Erin Karpluk: Rachel Brockden

Gloria Reuben: Detective Blake Kanon

Ryan Robbins: Jimmy Logan

Dylan Taylor: Stuart Wilson

Philippe Brenninkmeyer: Agente Jones

Lane Styles: Emma

John B. Lowe: Giudice G. Mckenna

Dean Harder: Terry Roberts

Doppiatori italiani

Massimo Corvo: Clinton Davis

Francesco Pezzulli: Mitch Brockden

Federica De Bortoli: Rachel Brockden

Alessandra Cassioli: Det. Blake Kanon

Edoardo Stoppacciaro: Jimmy Logan

Stefano Crescentini: Stuart Wilson

Massimo Triggiani: Terry Roberts





La trama

Mitch Brockden (Dominic Cooper) è un giovane e ambizioso assistente procuratore. E’ appena diventato padre e, di ritorno da una serata con gli amici, investe accidentalmente uno sconosciuto. Per non utilizzare il suo cellulare, chiama l’ambulanza da un telefono pubblico e abbandona il cadavere ai margini della strada. Il giorno successivo Mitch apprende dalla stampa che un uomo di nome Clinton Davis (Samuel L. Jackson) è stato arrestato per l'omicidio di Cecil Akerman, il passante che Mitch ha investito. Mitch conosce la verità, ma non si sente di rivelarla per le implicazioni legali che ne sortirebbero. Pressato dai sensi di colpa, ottiene che gli venga assegnato il caso e, con l’aiuto di una fonte inaspettata, Davis viene assolto. Ma con questa sentenza Mitch mette in pericolo la sua vita e quella della sua famiglia...





Il nostro commento

Un ragionevole dubbio ha dalla sua le performance credibili di Samuel L. Jackson e Dominic Cooper che però non riescono a sopperire ad un plot prevedibile che si dipana su binari sin troppo consueti, senza prendersi mai narrativamente un minimo di rischio, scelta che inevitabilmente finisce per avere un costo in tensione e coinvolgimento. Un thriller a tinte "legal" che scorre via senza lasciare traccia di se, restando qualitativamente una spanna al di sotto di tanta ottima televisione degli ultimi anni.





Curiosità e colonna sonora



Il regista e attore inglese Peter Howitt (Sliding Doors, Johnny English), che ha diretto il film con lo pseudonimo Peter P. Croudins, torna a cimentarsi con un plot thriller a tredici anni da S.Y.N.A.P.S.E. - Pericolo in rete.



Il film è basato su una sceneggiatura di Peter Dowling anche autore del thriller Flightplan - Mistero in volo con Jodie Foster.



Da notare che se trama e titolo fanno pensare ad un legal-thriller in realtà il film di Howitt è un thriller a tinte "crime" che non si svolge all'interno di un'aula processuale, ma partendo da un processo si dipana all'esterno dell'aula giudiziaria in un'escalation di tensione e violenza.



Il film è stato girato in 27 giorni con un budget di 8 milioni di dollari.



Il film è anche conosciuto con il titolo "The Good Samaritan".



Samuel L. Jackson e Dominic Cooper fanno parte dell'Universo Cinemtoghrafico Marvel. Samuel L. Jackson interpreta Nick Fury mentre Dominic Cooper interpreta la versione più giovane di Howard Stark nei film di "Captain America".



Le musiche originali del film sono del compositore James Jandrisch (Preggoland, Il mistero delle lettere perdute, Houdini and Doyle).