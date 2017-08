Il silenzio degli innocenti: nuova action figure "Blitzway" di Hannibal Lecter

Di Pietro Ferraro domenica 20 agosto 2017

Blitzway ha annunciato una nuova action-doll ispirata al serial-killer Hannibal Lecter di Anthony Hopkins nel film Premio Oscar "Il silenzio degli innocenti".

Il silenzio degli innocenti nel 1992 ha infranto una consuetudine dei Premi Oscar, quella di snobbare thriller e horror nella categoria Miglior film, ma stavolta l'Academy non ha potuto ignorare il magistrale thriller di Jonathan Demme che fa incetta di statuette vincendo in 5 categorie: Miglior film, regia, sceneggiatura non originale, attrice protagonista (Jodie Foster) e attore protagonista (Anthony Hopkins).

Il film basato sull'omonimo romanzo di Thomas Harris segue l'agente Clarice Starling, promettente studentessa presso l'Accademia di formazione dell'FBI, incaricata di interagire con il dottor Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), uno psichiatra brillante che è anche uno psicopatico violento condannato a trascorrere la vita dietro le sbarre per diversi omicidi e atti di cannibalismo. La Starling, che è una giovane donna attraente, viene usata dall'FBI come "incentivo" per Lecter affinché l'ex psichiatra aiuti il bureau a rintracciare e catturare un serial-killer soprannominato "Buffalo Bill".

E' proprio all'Hannibal Lecter di Anthony Hopkins che Blitzway ha dedicato un'impressionante nuova action-doll in scala 1/6 superaccessoriata in cui Anthony Hopkins è ritratto legato ad una lettiga munita di ruote e reso inerme da una camicia di forza e dall'ormai iconica maschera a coprirgli la bocca che durante il film lo psichiatra utilizzerà come letale arma d'offesa.

Gli scultori di Blitzway hanno il merito di aver dato un surplus di malvagia follia al ghigno di Lecter e il resto lo fanno i dettagli del costume in tessuto che comprende una t-shirt bianca con numero del detenuto "B5160-8", una uniforme della prigione di colore arancione con numero del penitenziario "B1329-0", calze e scarpe di colore nero e un supporto con simboli (Dolore, Sofferenza, Agonia, Tu l'adori, Superbia).