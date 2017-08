E' morto Jerry Lewis - Il ricordo di Blogo

Di Pietro Ferraro lunedì 21 agosto 2017

E' scomparso a 91 anni nella sua casa di Las Vegas l'attore e comico Jerry Lewis.

Il leggendario attore comico Jerry Lewis è scomparso nella sua casa di Las Vegas in Nevada, aveva 91 anni. Lewis ha iniziato come comico "slapstick" e nel corso degli anni ha organizzato una serie di eventi televisivi di beneficenza raccogliendo 2,6 miliardi di dollari per la ricerca sulla Distrofia muscolare.

La morte di Lewis è stata confermata via Twitter dal giornalista John Katsilometes della rivista "Las Vegas Review Journal". Lewis è morto pacificamente nella sua casa di Las Vegas, circondato dalla sua famiglia. L'attore ha affrontato diverse patologie nel corso degli anni, tra cui un intervento a cuore aperto nel 1983, un'intervento per un cancro alla prostata nel 1992 e un attacco cardiaco nel 2006. Lewis soffriva inoltre di fibrosi polmonare, una patologia polmonare cronica.

Jerry Lewis ha creato un sodalizio artistico con Dean Martin negli anni '50 con esibizioni in locali notturni, radio, cinema, teatro e televisione. I due formarono una solida accoppiata comica e condensarono i loro sketch nel loro debutto cinematografico La mia amica Irma (1949) e il successivo Irma va a Hollywood (1950) .Quando nei primi anni '60 Dean Martin cominciò a trascurare gli impegni della coppia, Lewis decise di intraprendere una carriera da solista con commedie campioni d'incasso come Le folli notti del dottor Jerryll e Ragazzo Tuttofare che segnò il suo esordio alla regia.

La carriera da solista dei Lewis però non fu facile e affrontò anche una crisi personale per una mancanza di fiducia nelle sue capacità, ma una telefonata di Sid Luft, il marito di Judy Garland, cambiò il corso della sua carriera. A Lewis venne chiesto di sostituire la Garland, in quel periodo malata, in una lunga tournée di serate in club di Las Vegas con il comico che accettò l'offerta riscuotendo un succeso strepitoso. Con una nuova fiducia ritrovata Lewis diede un nuovo slancio alla sua carriera, Nel periodo immediatamente successivo alla separazione da Dean Martin Lewis reciterà in svariate pellicole come Il delinquente delicato, Il marmittone, Il balio asciutto e Il Cenerentolo.

Lewis nasce il 16 marzo 1926 a Newark, New Jersey, da genitori immigrati russi di origine ebraica. Suo padre, Daniel Levitch, era un attore di vaudeville che usava il nome d'arte di Danny Lewis e sua madre, Rachel, era pianista per una stazione radio. Lewis iniziò ad esibirsi a soli 5 anni per i suoi parenti e a 15 anni aveva già un suo repertorio.

Jerry Lewis era immensamente popolare anche in Europa, dove aveva ricevuto svariati premi, ma era particolarmente popolare in Francia dove veniva chiamato "Le Roi du Crazy" e film come Scusi, dov'è il fronte? divennero enormi successi di pubblico e critica. Nel 1972 Lewis recitò e diresse l'inedito The Day the Clown Cried, un dramma ambientato in un campo di concentramento nazista. L'insuccesso del progetto, dovuto a dispute tra sceneggiatori, portò Lewis ad una lunga pausa dall'attività cinematografica che terminò nel 1980 come regista e protagonista di Bentornato, picchiatello!

Nel 1984, Lewis è stato insignito con la Legion d'onore francese e nel 2009 è stato premiato con il Premio Umanitario Jean Hersholt, una particolare categoria di Oscar assegnata ad una figura distintasi nell'impegno sociale. L'attore teneva il premio dell'Academy su una piattaforma sopra un televisore nella sua casa di Las Vegas, dove ruotava premendo un tasto, in puro stile Jerry Lewis. Nel 1995 Lewis approdò a Broadway debuttando con un revival del musical Damn Yankees in cui interpretando il diavolo all'epoca percepì il compenso più alto nella storia di Broadway.

Tra i vari riconsocimenti di Lewis ricordiamo due stelle sulla Hollywood Walk of Fame, una nomination nel 1965 al Golden Globe per Boeing Boeing (Miglior attore in un film commedia o musicale), una nomination nel 1977 al Premio Nobel per la pace, una nomination nel 1973 come Miglior attore non protagonista per Re per una notte e un Leone d'oro alla carriera ricevuto nel 1999 alla Mostra del cinema di Venezia.

L'ultima interpretazione di Lewis risale all'anno scorso con un ruolo nel film d'azione I corrotti - The Trust. Nel film Lewis interpreta il padre di un poliziotto corrotto, interpretato da Nicolas Cage, che organizza un colpo nel deposito delle prove del dipartimento di polizia.

Lewis ha sposato la sua seconda moglie, SanDee Pitnick nel 1983 e ha adottato la figlia di Danielle, Sara Lewis, nel 1992. Lewis lascia altri sei figli avuti con la moglie precedente Patti Palmer.





Filmografia

La mia amica Irma (My Friend Irma), regia di George Marshall (1949)

Irma va a Hollywood (My Friend Irma Goes West), regia di Hal Walker (1950)

Il sergente di legno (At War with the Army), regia di Hal Walker (1950)

Quel fenomeno di mio figlio (That's My Boy), regia di Hal Walker (1951)

Attente ai marinai! (Sailor Beware), regia di Hal Walker (1952)

Il caporale Sam (Jumping Jacks) (1952) regia di Norman Taurog

La principessa di Bali (Road to Bali), regia di Hal Walker (1952) - non accreditato

Il cantante matto (The Stooge), regia di Norman Taurog (1952)

Morti di paura (Scared Stiff ), regia di George Marshall (1953)

Occhio alla palla (The Caddy), regia di Norman Taurog (1953)

I figli del secolo (Money from Home), regia di George Marshall (1953)

Più vivo che morto (Living It Up), regia di Norman Taurog (1954)

Il circo a tre piste (3 Ring Circus), regia di Joseph Pevney (1954)

Il nipote picchiatello (You're Never Too Young), regia di Norman Taurog (1955)

Artisti e modelle (Artists and Models), regia di Frank Tashlin (1955)

Mezzogiorno di... fifa (Pardners), regia di Norman Taurog (1956)

Hollywood o morte! (Hollywood or Bust), regia di Frank Tashlin (1956)

Il delinquente delicato (The Delicate Delinquent), regia di Don McGuire (1957)

Il marmittone (The Sad Sack), regia di George Marshall (1957)

Il balio asciutto (Rock-a-Bye Baby), regia di Frank Tashlin (1958)

Il ponticello sul fiume dei guai (The Geisha Boy), regia di Frank Tashlin (1958)

C'era una volta un piccolo naviglio (Don't Give Up the Ship), regia di Norman Taurog (1959)

Il villaggio più pazzo del mondo (Li'l Abner), regia di Melvin Frank (1959) - non accreditato

Un marziano sulla Terra (Visit to a Small Planet), regia di Norman Taurog (1960)

Ragazzo tuttofare (The Bellboy), regia di Jerry Lewis (1960)

Il Cenerentolo (Cinderfella), regia di Frank Tashlin (1960)

L'Idolo delle donne (The Ladies Man), regia di Jerry Lewis (1961)

Il mattatore di Hollywood (The Errand Boy), regia di Jerry Lewis (1961)

Sherlocko... investigatore sciocco (It'$ Only Money), regia di Frank Tashlin (1962)

Le folli notti del dottor Jerryll (The Nutty Professor), regia di Jerry Lewis (1963)

Questo pazzo, pazzo, pazzo mondo (It's a Mad Mad Mad Mad World), regia di Stanley Kramer (1963) - non accreditato

Dove vai sono guai (Who's Minding the Store?), regia di Frank Tashlin (1963)

Jerry 8¾ (The Patsy), regia di Jerry Lewis (1964)

Pazzi, pupe e pillole (The Disorderly Orderly), regia di Frank Tashlin (1964)

I sette magnifici Jerry (The Family Jewels), regia di Jerry Lewis (1965)

Linea rossa 7000 (Red Line 7000), regia di Howard Hawks (1965) - non accreditato

Boeing Boeing (Boeing Boeing), regia di John Rich (1965)

3 sul divano (Three on a Couch), regia di Jerry Lewis (1966)

Stazione luna (Way... Way Out), regia di Gordon Douglas (1966)

Non alzare il ponte, abbassa il fiume (Don't Raise the Bridge, Lower the River), regia di Jerry Paris (1967)

Il ciarlatano (The Big Mouth), regia di Jerry Lewis (1967)

Silent Treatment, regia di Ralph Andrews (1968)

Jerryssimo! (Hook, Line & Sinker), regia di George Marshall (1969)

Controfigura per un delitto (One More Time), regia di Jerry Lewis (1970) - voce, non accreditato

Scusi, dov'è il fronte? (Which Way to the Front?), regia di Jerry Lewis (1970)

The Singing Filipina, regia di Artemio Marquez (1971)

The Day the Clown Cried, regia di Jerry Lewis (1972)

Rascal Dazzle, regia di Edward Glass (1980) - voce

Bentornato picchiatello (Hardly Working), regia di Jerry Lewis (1980)

Comiche dell'altro mondo (Slapstick of Another Kind), regia di Steven Paul (1982)

Re per una notte (The King of Comedy), regia di Martin Scorsese (1983)

Qua la mano picchiatello (Cracking Up), regia di Jerry Lewis (1983)

Retenez-moi... ou je fais un malheur!, regia di Michel Gérard (1984)

Par où t'es rentré? On t'a pas vu sortir, regia di Philippe Clay (1984)

Cookie, regia di Susan Seidelman (1989)

Mr. sabato sera (Mr. Saturday Night), regia di Billy Crystal (1992)

Il valzer del pesce freccia (Arizona Dream), regia di Emir Kusturica (1992)

Il commediante (Funny Bones), regia di Peter Chelsom (1995)

Max Rose, regia di Daniel Noah (2013)

Até que a sorte nos separe 2, regia di Roberto Santucci (2013)

I corrotti - The Trust (The Trust), regia di Alex Brewer e Benjamin Brewer (2016)