7 Giorni: trailer, foto e locandina del film di Rolando Colla

Di Pietro Ferraro lunedì 21 agosto 2017

7 Days - Trailer, Rolando Colla from Film Republic on Vimeo.

Il 24 agosto Solaria Film - Movimento Film in collaborazione con Lo Scrittoio porta nei cinema d'Italia 7 giorni, il dramma romantico di Rolando Colla.

I protagonisti Ivan (Bruno Todeschini) e Chiara (Alessia Barela) si incontrano su un’isoletta siciliana (a Levanzo), per organizzare il matrimonio del fratello di lui Richard (Marc Barbè), con la migliore amica di lei, Francesca (Linda Olsansky).Una forte attrazione li travolge fin dal primo incontro ma, per ragioni diverse, entrambi tendono a ritrarsi: Ivan, ancora ferito dal fallimento del suo ultimo rapporto e Chiara, sposata con Stefano (Gianfelice Imparato) non vuole mettere in pericolo il suo matrimonio. Nonostante le resistenze iniziali, i due decidono di vivere la storia fino all’arrivo degli ospiti per la cerimonia. Nel loro piano non hanno però preso in considerazione l’amore…

7 giorni parla di un uomo nella seconda metà della vita, deluso dall’amore e dalla sua capacità di amare. È anche una storia personale, connessa con la mia stessa vita ed età. Ho sentito l’esigenza di fare un film contro la rassegnazione. Volevo raccontare la storia di un uomo che si è ritirato perché vuole una pausa dagli altri e soprattutto dall’amore. Ivan è un botanico e vive nel mondo della botanica, scrive articoli accademici e gestisce un erbario. Ha chiuso con l’amore, o almeno così pensa. Mi interessava far vedere che Ivan reprime il proprio problema. Per molto tempo non parla del suo fallimento fino a quando l’incontro con Chiara risveglia la sua voglia di vivere. Il film è la storia di un uomo che ritorna in vita; anche la stessa isola torna in vita. Rolando Colla

Autore e regista svizzero di origini italiane, Rolando Colla inizia a lavorare nel cinema sceneggiando alcuni film diretti dal fratello Fernando Raffaeli Colla (Fiori d'autunno, Onore e riposo, L'alba con Paola Dominiguín). Nel 1984, fonda la casa di produzione Peacock con la quale realizza, tra il 1999 e il 2012, i cortometraggi della serie Einspruch. Nel 1998 dirige il lungometraggio Una vita alla rovescia, presentato al Festival Internazionale di Locarno e nel 2002 Oltre il confine, anch’esso presentato a Locarno, con il quale vince numerosi premi internazionali. vI suoi due ultimi lungometraggi sono L'altra metà (2007) e Giochi d'estate (2011), presentato fuori concorso alla 68° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.