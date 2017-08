Creed 2: Dolph Lundgren si allena per il ritorno di Ivan Drago (video)

Di Pietro Ferraro martedì 22 agosto 2017

Dolph Lundgren condivide su Instagram un video della sua preparazione fisica per "Creed 2".

Sylvester Stallone ha recentemente accennato al ritorno di Ivan Drago per Creed 2 e ora anche Dolph Lundgren conferma il suo ritorno. L'attore ha condiviso un nuovo video su Instagram che mostra il suo allenamento per tornare alla saga di Rocky.

Dolph Lundgren sta attualmente girando Aquaman e tra una ripresa e l'altra è impegnato in sessioni di allenamento in palestra per tornare nei panni del roccioso Ivan Drago. Il personaggio è apparso per la prima volta in Rocky IV, che è generalmente considerato uno dei migliori film del franchise.

Mi sto preparando per qualcosa di grande! @Officialslystallone #Creed2 #IvanDrago.

Il messaggio non lascia adito a dubbi, Drago sta tornando anche se non sappiamo esattamente come Ivan Drago si inserirà nella trama nel sequel di Creed, ma Sylvester Stallone ha recentemente affermato che lo vedremo sferrare almeno un pugno contro Drago. Dopo l'ottimo spin-off Creed un remake di "Balboa vs. Drago" potrebbe non essere così improbabile.

Sylvester Stallone ha recentemente completato la sceneggiatura di Creed 2 e sembra probabile che un match tra il figlio di Drago e l'Adonis Creed di Michael B. Jordan potrebbe essere al centro della trama di Creed 2.

Non è ancora stato confermato il ritorno di Ryan Coogler che ha diretto l'originale Creed. Il regista è attualmente impegnato con Black Panther, ma una volta che il film Marvel uscirà a febbraio Coogler potrebbe rendersi disponibile, ma se lo studio volesse un'alternativa, Sylvester Stallone sarebbe l'opzione più probabile.