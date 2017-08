Hellboy: Ed Skrein nel cast del reboot

Di Pietro Ferraro martedì 22 agosto 2017

Ed Skrein sarà Ben Daimio nel reboot "Hellboy".

Un recente aggiornamento ha rivelato che alcuni personaggi dal fumetto Hellboy saranno inclusi nel nuovo reboot come Abe Sapien, Alice Monaghan, interpretata dall'aggiunta più recente al cast Sasha Lane e Ben Daimio. Oggi arriva la notizia che Ed Skrein, reduce dal ruolo del villain Ajax nel film Deadpool dello scorso anno, interpreterà il maggiore Ben Daimio, che è descritto come un "rude militare" membro dell'Ufficio per la ricerca e difesa del paranormale (B.P.R.D.). E' possibile che il casting di Abe Sapien sia proprio dietro l'angolo visto l'imminente via alle riprese previsto per settembre con location in Inghilterra e Bulgaria.

Hellboy, Milla Jovovich sarà la Regina di Sangue del reboot Milla Jovovich villain principale nel nuovo Hellboy.

The Hollywood Reporter rivela che Ben Daimio può trasformarsi in un giaguaro quando è arrabbiato o quando prova dolore. Mentre Abe Sapien è stato mostrato nei film originali di Hellboy, interpretati da Ron Perlman e diretti da Guillermo del Toro, né Alice Monaghan né Ben Daimio erano stati inclusi.

Ed Skrein si unisce ad un cast che include David Harbour come Hellboy, Ian McShane come Professor Broom padre adottivo del demone rosso e Milla Jovovich nei panni della "Regina di Sangue", che viene descritta come una "strega malvagia che vuole distruggere l'umanità". Pochi i dettagli sulla trama, ma sappiamo che lo studio sta puntando ad un divieto ai minori pieno (R-rated), quindi più horror e meno fantasy rispetto ai film Hellboy del 2004 e Hellboy: The Golden Army del 2008. I fan speravano da anni che Ron Perlman e Guillermo del Toro realizzassero un altro film per chiudere la trilogia, ma si è invece optato per un riavvio di franchise ripartendo da zero.

Il reboot Hellboy sarà diretto da Neil Marshall, noto per l'horror di culto The Descent - Discesa nelle tenebre e titoli di genere come il post-apocalittico Doomsday - Il giorno del giudizio e l'epico Centurion. Marshall è stato anche nominato ad un premio Emmy per il suo lavoro sulla serie tv Il trono di spade e ha diretto episodi di Black Sails, Constantine, Timeless, Westworld e la serie in arrivo Lost in Space. Neil Marshall dirige da una sceneggiatura di Andrew Crosby, Christopher Golden e il creatore di Hellboy, Mike Mignola.

Lionsgate ha smentito il titolo Hellboy: Rise of the Blood Queen e successivamente confermato che il progetto sarà intitolato semplicemente Hellboy e che non ci sarà alcun collegamento con i due film precedenti. Ed Skrein ha recitato nel film d'avventura I Vichinghi, il reboot The Transporter Legacy, il thriller Kill Your Friends, il cinecomic Deadpool e ha interpretato Daario Naharis per tre episodi della terza stagione della serie tv Il trono di spade, sostituito in seguito da Michiel Huisman. Vedremo Skrein prossimamente anche in Tau, Alita: Battle Angel, In Darkness e Born a King.