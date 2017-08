Bohemian Rhapsody: band al completo per il biopic sui Queen

Di Pietro Ferraro martedì 22 agosto 2017

Completata la band dei Queen per il biopic "Bohemian Rhapsody".

È stato annunciato lo scorso mese che Bryan Singer (X-Men) dirigerà il biopic sulla band dei Queen dal titolo Bohemian Rhapsody. Era stato precedentemente annunciato alla fine del 2016 che Rami Malek (Mr. Robot) interpreterà il frontman della band Freddie Mercury. Ora il resto della band è stato finalmente rivelato. I fan dei Queen hanno aspettato anni per questo film e finalmente ci siamo, con le riprese che prenderanno il via il mese prossimo.

The Hollywood Reporter ha rivelato oggi che Ben Hardy (X-Men: Apocalisse), Joe Mazzello (The Social Network) e Gwilym Lee (L'ispettore Barnaby) si uniranno a Rami Malek per raccontare la storia dei Queen in Bohemian Rhapsody. Mazzello sarà il bassista John Deacon, Hardy interpreterà il batterista / cantante Roger Taylor mentre Lee sarà il chitarrista / cantante Brian May. Malek che vestirà i panni di Freddie Mercury ha recentemente dichiarato di essere "terrorizzato" e un po' intimidito dal talento dell'intera band, non solo di Mercury. Oltre ad essere musicisti incredibilmente talentuosi, tutti i membri della band erano laureati. Mercury era laureato in Arte e Design Grafico, Roger Taylor in Biologia, John Deacon in Elettronica mentre Brian May ha conseguito la laurea in astrofisica (e ha recentemente completato il suo dottorato dopo un pausa di 30 anni).

Sacha Baron Cohen è stato collegato al ruolo di Freddie Mercury per ben 6 anni prima di abbandonare il progetto. La visione di Cohen e la visione della band non erano compatibili. Cohen avrebbe voluto fare un film grintoso, vietato ai minori che esplorasse il lato più privato del frontman dei Queen, mentre la band voleva un approccio più "biografico" alla loro storia. Justin Haythe (Red Sparrow) ha scritto la sceneggiatura di Bohemian Rhapsody previsto in uscita il giorno di Natale 2018.

Si stima che i Queen abbiano venduto quasi 300 milioni di dischi in tutto il mondo con la band è stata inserita nel "Rock and Roll Hall of Fame" nel 2001, 10 anni dopo la morte di Mercury. Brian May e Roger Taylor eseguono ancora canzoni del repertorio dei Queen con il cantante pop Adam Lambert, che ha sostituito Paul Rodgers dei Bad Company, ma nonostante l'impegno profuso nessuno potrà mai eguagliare il carisma e l'immenso talento di Freddie Mercury.