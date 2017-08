Dead Snow 3: Tommy Wirkola annuncia un sequel con un Hitler zombie

Di Pietro Ferraro martedì 22 agosto 2017

Il regista Tommy Wirkola annuncia un terzo film della serie horror "Dead Snow".

Tommy Wirkola (Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe) regista della serie di horror con zombie nazisti Dead Snow ha annunciato un Dead Snow 3 che mostrerà nientemeno che un Hitler zombificato.

Il regista norvegese sta attualmente promuovendo il suo ultimo film, il thriller fantascientifico What Happened to Monday, che ha realizzato per il canale Netflix. Parlando con Entertainment Weekly, Tommy Wirkola ha rivelato che Dead Snow 3 sarà uno dei suoi prossimi film, e che vedrà in azione un Adolf Hitler zombificato.

Per i fan di Dead Snow, speriamo di farne un terzo nel giro di qualche anno. Dobbiamo finire la trilogia, quindi è qualcosa che mi rende molto entusiasta. Dobbiamo finire quello che abbiamo iniziato, tutti noi! Abbiamo alcune idee, penso che sia naturale mettere nel film parte della storia in Sudamerica, dove molti nazisti fuggivano. Dobbiamo superare quello che abbiamo fatto in precedenza e dobbiamo anche riportare Hitler. Zombie-Hitler. Sembra una cosa naturale.

Wirkola si rende conto che dopo Dead Snow e Dead Snow 2: Red vs Dead deve alzare il livello per non ripetersi. L'originale Dead Snow uscito nel 2009 e seguiva un gruppo di studenti universitari alle prese con alcuni nazisti rimasti ibernati e ritornati in vita come zombie. Il sequel "Red vs Dead", un sentito omaggio al cult "Evil Dead" di Sam Raimi uscito nel 2014, ben accolto da pubblico e critica, ha ampliato significativamente l'universo del film aprendo definitivamente la strada per completare la trilogia comedy / horror con Dead Snow 3.

Anche se Dead Snow e Dead Snow 2 non sono classificabili a livello di box-office hanno fatto molto bene nel mercato home-video e sui servizi di streaming, quindi non sarebbe da escludere una potenziale futura produzione da parte del canale Netflix, ma siamo nel territorio delle ipotesi. Tommy Wirkola ha precisato che il film non arriverà a brevissimo, il regista sta attualmente scrivendo Cacciatori di streghe 2 che probabilmente dirigerà. Oltre a questo sequel, il regista non ha altri progetti in agenda, così forse Dead Snow 3 potrebbe arrivare in sala entro un paio di anni.