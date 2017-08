Il bene mio: iniziate le riprese del film di Pippo Mezzapesa con Sergio Rubini

Di Mr. Odo martedì 22 agosto 2017

Il bene mio: a tre anni di distanza da Pinuccio Lovero. Yes I Can, torna dietro la macchina da presa Pippo Mezzapesa.

Il bene mio: sono iniziate in Puglia le riprese del nuovo film di Pippo Mezzapesa, interpretato da Sergio Rubini, Sonya Mellah, Teresa Saponangelo, Dino Abbrescia, Francesco De Vito e Michele Sinisi. Il film, girato tra la Puglia (Gravina e Poggiorsini) e la Campania (il borgo storico di Apice), racconta di una comunità perduta, quella di Provvidenza, dissolta con un terremoto, e di un uomo che vuole difenderne a tutti i costi la memoria.

Il bene mio | Sinossi

Provvidenza da dieci anni, da quando ha conosciuto la devastazione del terremoto, è un paese fantasma. Elia (Sergio Rubini) è rimasto l’ultimo ad occupare quelle case senza anima. Si è sempre rifiutato, infatti, di trasferirsi nel 'paese nuovo', fatto di casermoni di cemento costruiti ai piedi della collina, dove tutti gli altri sono stipati. Elia vive in una delle poche case rimaste in piedi e, nel corso degli anni, è diventato custode della memoria di quel borgo. Per l'illusione di poter riportare la vita tra quelle pietre morte, per l'incapacità di liberarsi dal ricordo di sua moglie Maria che proprio tra quelle pietre ha perso la vita. Una scelta, la sua, non condivisa dagli abitanti del paese di sotto che vorrebbero portarlo giù e, finalmente, spegnere l’ultima luce accesa di quel che un tempo era Provvidenza. Il ricordo di Maria e il suo compito di custode della memoria di una comunità perduta tornano a far sentire la loro forza ed Elia si troverà di fronte a una scelta.

Il bene mio | Dichiarazioni

Torno al lungometraggio con una storia che mi appartiene profondamente, racconta di una comunità perduta, dissolta con un terremoto, e di un uomo che si ostina a difenderne la memoria. La sua è una voce fuori dal coro, appartiene a un personaggio che resiste, visionario e lucido, allo stesso tempo. E’ un film in cui la realtà inciampa nella magia, fatto di pietre abbandonate e incontri, rivelazioni e scontri, paradosso e sogno (Pippo Mezzapesa, regista)

Il film di Mezzapesa è un film da farsi, per la sua forma diversa, poetica, saggia, commovente. È meraviglioso l’insieme di amore, solitudine e felicità che dona. Un film difficile da produrre, per la sua ambientazione, per le sue molteplici esigenze produttive. Film di qualità come IL BENE MIO oggi possono essere realizzati solo con il sostegno di Rai Cinema, del MiBact – Direzione Generale per il Cinema e di Regioni audaci come la Puglia. A questi ultimi va un mio ringraziamento particolare e all'Apulia Film Commission per il suo supporto. (Cesare Fragnelli, produttore)

Il bene mio | Cast tecnico

Regia: Pippo Mezzapesa

Seneggiatura: Pippo Mezzapesa, Antonella Gaeta e Massimiliano De Angelis.

Fotografia: Giorgio Giannoccaro.

Scenografia: Michele Modafferi.

Costumi: Sara Fanelli.

Produzione: Altre Storie, Rai Cinema.