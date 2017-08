Martin Scorsese e Todd Phillips insieme per uno spin-off sul Joker

Di Antonio Maria Abate mercoledì 23 agosto 2017

Il regista di Una notte da leoni per raccontare le origini del Joker. Non solo, bensì pure Martin Scorsese in veste da produttore, col benestare di Warner Bros. e DC

La notizia è una di quelle che se ne leggono due/tre volte l’anno (ad andare bene). Pare che Martin Scorsese e Todd Phillips stiano seriamente preparando un film incentrato sul Joker. Immancabilmente sotto l’egida di Warner Bros. e DC Films, sì, il che pone dei quesiti tutt’altro che irrilevanti rispetto a quanto abbiamo visto fino ad ora tra Superman, Suicide Squad, Wonder Woman e Justice League. O forse no?

Allo stato attuale non si può che speculare, perciò la notizia va presa per quella che è: Scorsese produrrà, il regista di Una notte da leoni siederà in cabina di regia. Sarà uno spin-off, a quanto pare una storia che si soffermerà sulle origini della celeberrima nemesi del cavaliere oscuro, con Scott Silver (8 Mile) abile e arruolato per curarne la sceneggiatura.

A chi se lo stesse domandando, no, Jared Leto non è invitato alla festa, anche perché si tratta di universo parallelo. Come accennato poco sopra, questo fulmine a ciel sereno rimescola le carte in maniera significativa: ci aspetta un futuro in cui più universi dello stesso brand possano coesistere, giusto per dirne una? Ed in che modo tali universi si relazioneranno l’un l’altro, ammesso che un esito del genere sia in scaletta?

Certo è che in ambito DC debba esserci fermento, senza che nemmeno il riscontro di Wonder Woman sia riuscito a convincere circa la sostenibilità dell'attuale corso. Supposizioni, è chiaro, ma effettivamente, come propone Playlist, proviamo ad immaginare per un attimo la Marvel optare per una svolta del genere: appunto, vi viene difficile anche solo immaginarlo. Ad ogni modo, la bomba è stata sganciata; vedremo nelle prossime settimane, o meglio ancora mesi, come evolverà la cosa.