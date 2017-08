Mark Wahlberg è l'attore più pagato del 2017

Di Pietro Ferraro mercoledì 23 agosto 2017

Mark Wahlberg batte The Rock come attore più pagato del 2017.

Dopo aver "vinto" il titolo di attore più pagato del 2016 nella annuale classifica di Forbes, Dwayne Johnson è costretto a lasciare la vetta del podio al collega Mark Wahlberg, la star di Transformers: L'ultimo Cavaliere con 68 milioni di dollari si piazza al primo posto della classifica diventando l'attore più pagato del 2017. Dwayne Johnson protagonista quest'anno di Baywatch e Fast & Furious 8 tallona il collega scivolando in seconda posizione con 65 milioni di dollari.

Emma Stone è l'attrice più pagata del 2017 Forbes pubblica la sua classifica annuale delle attrici più pagate dove trionfa il Premio Oscar Emma Stone.

I guadagni record di Mark Wahlberg oltre che da Transformers 5 provengono dall'imminente Daddy's Home 2, ma anche dal reality Wahlburgers di cui l'attore è produttore esecvutivo e una serie di spot per AT&T.

Il terzo posto è occupato da Vin Diesel con 54,5 milioni dollari, un salto enorme rispetto allo scorso anno dove con un profitto di 35 milioni di dollari occupava l'ottavo posto. Adam Sandler (50,5 milioni di dollari) e Jackie Chan (49 milioni di dollari) completano la top 5. I primi 10 posti sono completati da Robert Downey Jr. (48 milioni di dollari), Tom Cruise (43 milioni di dollari) e un trio di stelle di Bollywood, Shah Rukh Khan (38 milioni di dollari), Salman Khan (37 milioni di dollari) e Akshay Kumar (35,5 milioni di dollari).

La relazione di quest'anno affronta anche il tema della disparità di retribuzione di genere, mostrando che i primi 10 attori maschi hanno guadagnato 485 milioni di dollari, quasi tre volte il totale delle 17 attrici femminili (172,5 milioni di dollari). L'attrice più pagata di quest'anno è Emma Stone che ha percepito 26 milioni di dollari grazie a film come La La Land, piazzandosi al 15° tra tutti gli attori. Le uniche due attrici che sono riuscite ad entrare nella top 20 quest'anno si piazzano proprio dietro Emma Stone, con Jennifer Aniston al 16° posto (25,5 milioni di dollari) e Jennifer Lawrence al 17° posto (24 milioni di dollari).

Per quanto riguarda la top 100 nella sua totalità, che include atleti, musicisti, scrittori e personaggi televisivi, Mark Wahlberg si è classificato al 20° posto, con il magnate musicale Sean "Puffy" Combs che svetta nella top 100 di quest'anno con 130 milioni di dollari. È seguito da Beyonce (105 milioni di dollari), la scrittrice J.K. Rowling (95 milioni), Drake (94 milioni), la star del calcio Cristiano Ronaldo (93 milioni), il musicista The Weeknd (92 milioni), il conduttore radiofonico Howard Stern (90 milioni), il gruppo musicale dei Coldplay (88 milioni), lo scrittore James Patterson (87 milioni) e la star del basket LeBron James (87 milioni). La top 20 è completata dalla rock band Guns N 'Roses (84 milioni), dalla personalità televisiva e radiofonica Rush Limbaugh (84 milioni), dal musicista Justin Bieber (83,5 milioni), dalla star di calcio Lionel Messi (80 milioni), Phil McGraw (79 milioni), Ellen DeGeneres (77 milioni), la leggenda rock Bruce Springsteen (75 milioni), la cantante Adele e il comico Jerry Seinfeld che totalizzano entrambi compensi per 69 milioni di dollari.