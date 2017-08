L'intrusa: trailer del film di Leonardo Costanzo

Di Pietro Ferraro venerdì 25 agosto 2017

L'intrusa: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Leonardo Di Costanzo nei cinema italiani dal 28 settembre 2017.

Cinema di Valerio De Paolis ha reso disponibile il trailer ufficiale de L'Intrusa, il nuovo film di Leonardo Di Costanzo (L'Intervallo) selezionato per la Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes 2017 in uscita nei cinema il 28 settembre 2017 al cinema.

Giovanna è la fondatrice del centro “la Masseria” a Napoli, luogo di gioco e creatività al riparo dal degrado e dalle logiche mafiose. Ed è proprio alla Masseria che, con i suoi due figli, cerca rifugio Maria, giovanissima moglie di un camorrista arrestato per un efferato omicidio. Maria rappresenta tutto quello da cui le madri dei bambini che frequentano il centro stanno cercando di proteggere i loro figli, e Giovanna si trova così di fronte ad una scelta esiziale: Maria, l’intrusa, va accolta o allontanata? Chi va difeso, il gruppo o chi – senza dirlo - chiede l’ultima possibilità di sfuggire ad una vita già scritta?

L'intrusa: clip e locandina del film di Leonardo Costanzo

Cinema di Valerio De Paolis il 28 settembre porta nei cinema d'Italia L’intrusa, il dramma diretto da Leonardo Di Costanzo. Interpretato dalla coreografa e danzatrice Raffaella Giordano, dall’esordiente Valentina Vannino e il musicista performer Marcello Fonte, il film è scritto da Leonardo Di Costanzo, Maurizio Braucci e Bruno Oliviero.

Presentato a Cannes alla "Quinzaine Des Réalisateurs", il nuovo film del regista de “L’intervallo” è ambientato nel mondo del volontariato, tra coloro che quotidianamente si trovano a contatto diretto col disagio e con quelle fasce della società troppo frettolosamente e spesso ingenerosamente etichettate come "cattive".

La trama la vicenda di Giovanna, fondatrice del centro “la Masseria” a Napoli: le mamme del quartiere ci portano i bambini per sottrarli al degrado e alle logiche mafiose ed immergerli nella creatività e nel gioco. In quest’oasi cerca rifugio e ospitalità Maria, giovanissima moglie di un killer arrestato per l’omicidio di un innocente. Maria ha due figli. Per le altre mamme è il male incarnato. Ma la scelta di Giovanna è più difficile. Chi ha bisogno di più aiuto?

L’Intrusa non è un film sulla camorra; è un film su chi ci convive, su chi giorno per giorno cerca di rubargli terreno, persone, consenso sociale, senza essere né giudice né poliziotto. Ma è anche una storia su quel difficile equilibrio da trovare tra paura e accoglienza tra tolleranza e fermezza. L'altro, l’estraneo al gruppo, percepito come un pericolo è, mi sembra, un tema dei tempi che viviamo. Leonardo Di Costanzo

L'intrusa è prodotto da tempesta/Carlo Cresto-Dina con Rai Cinema, Amka Films Productions, Capricci, riconosciuto di interesse culturale con contributo economico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale Cinema. La fotografia è di Hélène Louvart (Les Plages d’Agnès Agnès Varda, Pina Wim Wenders, Le Meraviglie Alice Rohrwacher); la scenografia di Luca Servino; i costumi di Loredana Buscemi, il montaggio di Carlotta Cristiani, il suono è di Maricetta Lombardo, le musiche di Marco Cappelli e Adam Rudolph. I murales di “La Masseria” sono di Gabriella Giandelli.