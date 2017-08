Venezia 2017, Il contagio: trailer del film tratto dal romanzo di Walter Siti

Di Pietro Ferraro venerdì 25 agosto 2017

Il contagio: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini nei cinema italiani dal 5 ottobre 2017.

Notorious Pictures ha reso disponibile il trailer ufficiale de Il Contagio, film tratto dal romanzo di Walter Siti che sarà presentato in Concorso alle "Giornate degli Autori" del Festival di Venezia 2017.

Il film, nei cinema dal 5 ottobre, è un ritratto della periferia romana che si trasforma e trasforma chi la abita. Sogni di riscatto, diffidenza, solitudine. Criminali, affaristi, palazzinari.

Nel cast Vinicio Marchioni (Tutta colpa di Freud, Romanzo Criminale - La Serie) Anna Foglietta (Perfetti Sconosciuti, Che vuoi che sia) e Vincenzo Salemme (La banda dei miracoli, Se mi lasci non vale) per la prima volta in un ruolo drammatico.

Il Contagio è l’opera seconda di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, che hanno debuttato alla regia con il lungometraggio Et in terra pax, vincitore nel 2011 di una menzione speciale ai Nastri d’argento.





Sarà presentato in Concorso alle "Giornate degli Autori" della 74ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, l'opera seconda Il Contagio di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, tratto dall'omonimo romanzo dello scrittore Walter Siti, vincitore del Premio Strega nel 2013 con il romanzo "Resistere non serve a niente".

Il film segna il ritorno sul set dei due giovani registi romani dopo il lungometraggio d'esordio Et in terra pax, presentato alla Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia nel 2010.

In una palazzina di borgata si agitano le vite di Marcello e Chiara, di Mauro e Simona e del boss di quartiere Carmine. In questo scenario di umanità mutevole perennemente sospesa tra il tragico e il comico si inserisce anche il professor Walter, scrittore di estrazione borghese, il quale ha da tempo una relazione con Marcello, ex culturista dalla sessualità incerta. Mauro, freddo e ambizioso spacciatore, sembra il solo a sentire la necessità di una svolta. I poteri corrotti irrompono in un angolo della periferia. Criminali, affaristi, palazzinari: un lucido affresco della Roma contemporanea.

Il film è interpretato da Vincenzo Salemme in un insolito ruolo drammatico, Vinicio Marchioni, Anna Foglietta, Maurizio Tesei, Giulia Bevilacqua, Daniele Parisi, Michele Botrugno, Alessandra Costanzo, Lucianna De Falco, Carmen Giardina, Fabio Gomiero, Nuccio Siano, Flonja Kodheli e Loris De Luna.

Photo Credit: Andrea Di Lorenzo