Victor Crowley: primo trailer del sequel "Hatchet 4"

Di Pietro Ferraro giovedì 24 agosto 2017

Hatchet 4: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel horror di Adam Green.

Il franchise Hatchet regala ai fan un quarto capitolo a sorpresa con il regista Adam Green che ha girato in segreto il sequel Victor Crowley proiettato in occasione di un evento per celebrare i 10 anni del franchise Hatchet e di cui oggi possiamo proporvi un primo teaser trailer ufficiale.

Il sito Bloody Disgusting ha rivelato il trailer di Victor Crowley con il teaser che fornisce un aggiornamento degli eventi che hanno portato al quarto film prima di passare ad un breve ma promettente montaggio di scene tratte da Hatchet 4.

Victor Crowley si svolge dieci anni dopo gli eventi del primo Hatchet. Nel 2007 oltre 40 persone sono state brutalmente fatte a pezzi nella palude di Honey Island in Louisiana. Nel corso degli ultimi dieci anni l'unico sopravvissuto Andrew Yong ha continuato ad indicare la leggenda locale Victor Crowley come responsabile del terribile massacro, incontrando lo scetticismo delle autorità, ma quando uno scherzo del destino lo riporta sulla scena della tragedia, Crowley risorge e Yong deve affrontare un sanguinario fantasma dal suo passato.

La serie Hatchet ha riportato in auge il genere slasher con brutali tocchi splatter riempiendo il vuoto lasciato da franchise latitanti come Venerdì 13 e Halloween. Hatchet ha fruito di due sequel, Hatchet II del 2010 e Hatchet III del 2013. Kane Hodder, che ha interpretato il famigerato Jason Voorhees nella saga Venerdì 13, esclusi Freddy Vs Jason e il reboot del 2009, ritorna nei panni del mostruoso Victor Crowley. Il cast del film include anche Laura Ortiz, Dave Sheridan (Scary Movie) e Brian Quinn (Cattivissimi amici).

In attesa di una data di uscita ufficiale, il film sarà proiettato il 26 agosto al a Londra in occasione del FrightFest 2017.





Hatchet 4: annunciato un nuovo film horror su Victor Crowley

Dark Sky Films durante un evento per celebrare il 10° anniversario del franchise horror Hatchet, ha annunciato a sorpresa il sequel Victor Crowley, quarto film della popolare serie horror.

Hatchet: recensione del film horror di Adam Green

Ambientato un decennio dopo gli eventi dei primi tre film, Victor Crowley riporta su schermo due pilastri della trilogia Hatchet, Kane Hodder (Jason Voorhees nella saga "Venerdì 13") e Parry Shen (Better Luck Tomorrow) per un nuovo e terrificante viaggio nelle paludi infestate della Louisiana.

Il cast di Victor Crowley include anche Laura Ortiz (il remake "Le colline hanno gli occhi"), Dave Sheridan ("Scary Movie") e Brian Quinn (in tv "Cattivissimi amici"). Lo sceneggiatore e regista Adam Green torna alla regia della serie che ha creato nel 2007, un sentito e riuscito omaggio all'horror americano della "vecchia scuola" che ha lanciato anche una nuova icona horror.

Adam Green annuncia il nuovo film dedicato ai fan del genere horror di tutto il mondo.

Non potrei essere più felice di collaborare con Dark Sky Films e di riportare Victor Crowley ai fan del cinema horror di tutto il mondo. Resuscitare la serie per il suo decimo anniversario è stato il nostro modo di dire grazie a tutti gli i fan di Hatchet che hanno sostenuto questa serie fin dalla sua nascita. Questo bagno di sangue è per tutti voi.

Hatchet 4 avrà la sua premiere internazionale sabato 26 agosto al FrightFest di Londra con Adam Green e Kane Hodder presenti alla proiezione.