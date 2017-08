Le migliori 100 commedie di sempre secondo BBC

Di Pietro Ferraro mercoledì 23 agosto 2017

BBC Culture ha assemblato un team di 253 critici cinematografici per stilare una classifica delle 100 migliori commedie di tutti i tempi.

Che cosa rende una commedia una grande commedia? Qual'è il mix perfetto di elementi che rendono una commedia memorabile? Questa è stata la domanda posta a 253 critici cinematografici di BBC Culture che ha svelato il frutto del loro lavoro: le 100 commedie più belle di tutti i tempi. I critici che hanno partecipato provengono da 52 paesi e sei continenti con un gruppo composto da 118 donne e 135 uomini, selezionati tra il meglio della critica globale.

Il risultato è una ricca e variegata lista di film con Anchorman al 33° posto che rappresenta l'uscita più alta in classifica per i film più recenti e un "outsider" come il Pulp Fiction di Quentin Tarantino che si piazza a circa metà classifica. Il regista Edgar Wright ha due film nell'elenco, la parodia di culto La notte dei morti dementi e Hot Fuzz, mentre sono ben quattro i classici di Charlie Chaplin che appaiono nella classifica: La febbre dell'oro, Luci della città, Il grande dittatore e Tempi moderni.

La top 10 include classici indiscutibili che vanno da L'aereo più pazzo del mondo a Il giorno della marmotta, ma vedere un classico come Frankenstein Jr. all 22° posto e I soliti ignoti al 45° dopo Borat (41°) e Le amiche della sposa (44°) fa storcere un po' il naso. Controlla la Top 50 qui sotto e clicca QUI per vedere l'elenco completo sul sito BBC.

50. Donne sull'orlo di una crisi di nervi (Pedro Almodóvar, 1988)

49. Il fascino discreto della borghesia (Luis Buñuel, 1972)

48. Mancia competente (Ernst Lubitsch, 1932)

47. Animal House (John Landis, 1978)

46. Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 1994)

45. I soliti ignoti (Mario Monicelli, 1958)

44. Le amiche della sposa (Paul Feig, 2011)

43. M*A*S*H (Robert Altman, 1970)

42. L'orribile verità (Leo McCarey, 1937)

41. Borat - Studio culturale sull'America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan (Larry Charles, 2006)

40. Per favore, non toccate le vecchiette (Mel Brooks, 1967)

39. Una notte all'opera (Sam Wood & Edmund Goulding, 1935)

38. Scandalo a Filadelfia (George Cukor, 1940)

37. I dimenticati (Preston Sturges, 1941)

36. A Fish Called Wanda (Charles Crichton and John Cleese, 1988)

35. Cantando sotto la pioggia (Stanley Donen & Gene Kelly, 1952)

34. Ragazze a Beverly Hills (Amy Heckerling, 1995)

33. Anchorman - La leggenda di Ron Burgundy (Adam McKay, 2004)

32. Arizona Junior (Joel & Ethan Coen, 1987)

31. Tootsie (Sydney Pollack, 1982)

30. Le vacanze di Monsieur Hulot (Jacques Tati, 1953)

29. Harry ti presento Sally (Rob Reiner, 1989)

28. Accadde una notte (Frank Capra, 1934)

27. L'appartamento (Billy Wilder, 1960)

26. Mio Zio (Jacques Tati, 1958)

25. La febbre dell'oro (Charlie Chaplin, 1925)

24. Shakespeare a colazione (Bruce Robinson, 1987)

23. Hollywood Party (Blake Edwards, 1968)

22. Frankenstein Junior (Mel Brooks, 1974)

21. Luci della città (Charlie Chaplin, 1931)

20. Mezzogiorno e mezzo di fuoco (Mel Brooks, 1974)

19. Lady Eva (Preston Sturges, 1941)

18. La palla nº 13 (Buster Keaton, 1924)

17. Susanna! (Howard Hawks, 1938)

16. Il grande dittatore (Charlie Chaplin, 1940)

15. Monty Python e il Sacro Graal (Terry Gilliam & Terry Jones, 1975)

14. La signora del venerdì (Howard Hawks, 1940)

13. Vogliamo vivere! (Ernst Lubitsch, 1942)

12. Tempi moderni (Charlie Chaplin, 1936)

11. Il grande Lebowski (Joel & Ethan Coen, 1998)

10. Come vinsi la guerra (Clyde Bruckman & Buster Keaton, 1926)

9. This Is Spinal Tap (Rob Reiner, 1984)

8. Tempo di divertimento (Jacques Tati, 1967)

7. L'aereo più pazzo del mondo (Jim Abrahams, David Zucker & Jerry Zucker, 1980)

6. Brian di Nazareth (Terry Jones, 1979)

5.La guerra lampo dei Fratelli Marx (Leo McCarey, 1933)

4. Il giorno della marmotta (Harold Ramis, 1993)

3. Io e Annie (Woody Allen, 1977)

2. Il dottor Stranamore - Ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba (Stanley Kubrick, 1964)

1. A qualcuno piace caldo (Billy Wilder, 1959)

Fonte: Collider