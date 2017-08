Al cinema dal 24 Agosto: trailer, recensioni e trame dei film in sala

Di Pietro Ferraro giovedì 24 agosto 2017

Arrivano in sala il film d'animazione "Cattivissimo Me 3", l'horror "Amityville: Il risveglio", l'action "Overdrive", il dramma "7 Giorni" e la commedia "Taranta on the Road".

- Cattivissimo 3 (USA 2017 - Film d'animazione - Durata 96 minuti) di Pierre Coffin, Kyle Balda e Eric Guillon con le voci di Max Giusti, Arisa, Paolo Ruffini. Trama: Gru si ritrova nel bel mezzo di una crisi d’identità quando un misterioso sconosciuto si presenta informandolo di avere un gemello perso da tempo, un fratello che spera disperatamente di seguire le orme del cattivissimo gemello, così l’ex supercattivo riscoprirà le gioie della pura malvagità. TRAILER ITALIANO

- Amityville: Il risveglio (USA 2017 - Horror - Durata 85 minuti) di Franck Khalfoun con Jennifer Jason Leigh, Bella Thorne, Cameron Monaghan, Taylor Spreitler, Thomas Mann, Mckenna Grace, Dan Martino, Hunter Goligoski, Brian Breiter. Trama: Belle, la sua sorellina e il suo fratello gemello in coma traslocano in una nuova casa con la madre Joan, per risparmiare denaro e contribuire a pagare la costosa assistenza sanitaria di suo fratello. Ma quando strani e inquietanti fenomeni cominciano a verificarsi, tra cui il recupero miracoloso di suo fratello, Belle inizia a sospettare che sua madre non le stia dicendo tutto e presto si rende conto di aver appena traslocato nella famigerata casa di Amityville. [Al cinema dal 23 agosto] TRAILER ITALIANO

- Overdrive (Francia 2017 - Azione - Durata 96 minuti) di Antonio Negret con Scott Eastwood, Freddie Thorp, Ana de Armas, Gaia Weiss, Simon Abkarian, Clemens Schick, Abraham Belaga, Moussa Maaskri, Philippe Ohrel, Magne-Håvard Brekke, Fabian Wolfrom. Trama: Andrew e Garrett Foster sono due noti ladri di rare auto d'epoca. Ingaggiati per rubare una magnifica Bugatti del 1937 del valore di oltre due milioni di dollari, realizzano un colpo audace senza precedenti, tanto magistrale quanto sfortunato: il colpo è ai danni di Morier, noto mafioso rivale di Max Klemp, boss in ascesa della mafia tedesca che ha scelto di stabilirsi in Costa Azzurra. Quando Morier minaccia la loro vita e quella della fidanzata di Andrew, i due ladri non hanno altra scelta che accettare il ricatto del criminale e quindi rubare a Klemp la sua preziosissima Ferrari 250GT del 1962. Escogiteranno un piano che li metterà a dura prova tra inseguimenti mozzafiato e spettacolari incidenti. [Al cinema dal 23 agosto] TRAILER ITALIANO

- 7 Giorni (Italia / Svizzera 2017 - Drammatico - Durata 96 minuti) di Rolando Colla con Bruno Todeschini, Alessia Barela, Gianfelice Imparato, Aurora Quattrocchi, Marc Barbé, Linda Olsansky, Fabrizio Pizzuto, Benedetto Raneli, Renato Lenzi, Catriona Guggenbühl, Armen Godel, Laurence Montandon. Trama: Ivan e Chiara si incontrano su un’isoletta siciliana (a Levanzo), per organizzare il matrimonio del fratello di lui Richard, con la migliore amica di lei, Francesca. Una forte attrazione li travolge fin dal primo incontro ma, per ragioni diverse, entrambi tendono a ritrarsi: Ivan, ancora ferito dal fallimento del suo ultimo rapporto e Chiara, sposata con Stefano non vuole mettere in pericolo il suo matrimonio. Nonostante le resistenze iniziali, i due decidono di vivere la storia fino all’arrivo degli ospiti per la cerimonia. Nel loro piano non hanno però preso in considerazione l’amore… TRAILER UFFICIALE

- Taranta on the Road (Italia 2017 - Commedia - Durata 80 minuti) di Salvatore Allocca con Alessio Vassallo, Nabiha Akkari, Bianca Nappi, Helmi Dridi, Nando Irene, Giandomenico Cupaiuolo, Emmanuele Aita. Trama: All’indomani della primavera Araba del 2011, Amira e Tarek, due migranti tunisini senza niente in comune, raggiungono la costa italiana. Per caso, si ritrovano entrambi a chiedere aiuto ad una band salentina, alla ricerca del successo tra sagre e matrimoni, che li scambia per una coppia in attesa di un figlio, decidendo così di aiutarli a raggiungere la Francia. Il viaggio, la paura, l’amore, l’incertezza del futuro e il desiderio di trovare la propria strada, uniranno tutti in un’esperienza unica che, forse, cambierà per sempre le loro vite.. TRAILER UFFICIALE