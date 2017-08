Capri - Batterie: iniziate le riprese del film di Mario Martone

Di Mr. Odo giovedì 24 agosto 2017

A tre anni di distanza da Il giovane favoloso, Mario Martone torna dietro la macchina da presa per girare Capri - Batterie.

Capri - Batterie: sono iniziate a Capri le riprese del nuovo film di Mario Martone, interpretato ma Marianna Fontana, Reinout Scholten Van Aschat e Antonio Folletto. Il drammatico, coproduzione italo-francese (Indigo Film con Rai Cinema - Pathé) che si avvale tra l'altro del contributo della Regione Campania, sarà girato per otto settimane a Capri e nel Cilento e sarà successivamente distribuito in Italia da 01 Distribution e all'estero da Pathé International.

Capri - Batterie | Cast

In Capri - Batterie vedremo all'opera Marianna Fontana, Reinout Scholten Van Aschat, Antonio Folletto, Jenna Thiam, Lola Klamroth, Ludovico Girardello, Gianluca Di Gennaro, Maximilian Dirr, Rinat Khismatouline e Donatella Finocchiaro.

Capri - Batterie | Sinossi

Nel golfo contemplato da Leopardi nell'ultima scena de Il giovane favoloso nasce il nuovo film di Mario Martone. Natura e progresso, i temi della Ginestra così vivi nel nostro presente, tornano ottant'anni dopo nello slancio utopistico di giovani che il destino concentra nell'isola omerica di Capri. Siamo nel 1914, l'Italia sta per entrare in guerra. Una comune di nordeuropei ha trovato su quest'isola il luogo ideale per la propria ricerca nella vita e nell'arte. Ma l'isola ha una sua propria e forte identità, che si incarna in una ragazza, una capraia il cui nome è Lucia (Marianna Fontana). Il film narra l'incontro tra Lucia, la comune guidata da Seybu (Reinout Scholten van Aschat) e il giovane medico del paese (Antonio Folletto). E narra di un'isola unica al mondo, la montagna dolomitica precipitata nelle acque del Mediterraneo che all'inizio del Novecento ha attratto come un magnete chiunque fosse spinto da ideali di libertà e di progresso, come i russi che Maxsim Gorkij, esule a Capri, preparava alla rivoluzione.

Capri - Batterie | Cast tecnico

Regia: Mario Martone

Sceneggiatura: Mario Martone e Ippolita di Majo

Coreografie: Raffaella Giordano

Fotografia: Michele D'Attanasio

Montaggio: Jacopo Quadri, Natalie Cristiani

Scenografia: Giancarlo Muselli

Costumi: Ursula Patzak

Suono: Alessandro Zanon

Casting: Paolo Rota e Farraele Di Florio

Produttore Delegato: Giorgio Magliulo

Musiche: Sascha Ring con la collaborazione di Philipp Thimm