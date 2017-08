Joker & Harley Quinn: Warner Bros. annuncia ufficialmente lo spin-off con Jared Leto e Margot Robbie

Di Pietro Ferraro giovedì 24 agosto 2017

Jared Leto e Margot Robbie saranno protagonisti di uno spin-off con il Joker e Harley Quinn.

Warner Bros. ha confermato ufficialmente lo spin-off, ancora senza titolo, con protagonisti Joker e Harley Quinn, che vedrà Jared Leto e Margot Robbie riprendere i ruoli interpretati in Suicide Squad. Glenn Ficarra e John Requa, registi di Crazy, Stupid, Love e produttori esecutivi della serie tv This is Us, pare stiano finalizzando le trattive per scrivere e dirigere il progetto. La notizia arriva dopo l'annuncio che Warner Bros. sta sviluppando una storia di origine indipendente del Joker, che si prevede avrà luogo al di fuori dell'Universo Cinematografico Marvel. Dal momento che il film non sarà parte dell'UEDC, Leto non sarà collegato al progetto e quindi libero di girare lo spin-off con Joker e Harley Quinn.

La notizia arriva via The Hollywood Reporter, la fonte dice anche che il film con Joker e Harley Quinn si girerà dopo Suicide Squad 2. Il film è descritto come una "storia d'amore criminale".

Il nuovo film, a differenza del progetto della storia d'origine del Joker, si svolgerà all'interno dell'Universo Esteso DC insieme al film in solitaria di Batman di Matt Reeves che però si vocifera abbia perso Ben Affleck e potrebbe svolgersi in una realtà alternativa, il che crea un po' di confusione. DC e Warner Bros. sembrano voler creare un nuovo universo di supereroi e supercattivi che si dipanerà al di fuori dell'UEDC, ma per avere qualche certezza bisognerà sapere chi morirà in Justice League e cosa esattamente Matt Reeves imbastirà con il film di Batman.

Attualmente ci sono potenzialmente cinque film in varie fasi di sviluppo che includeranno il Joker e quattro di questi includeranno Harley Quinn: Suicide Squad 2, Gotham City Sirens, Joker, Joker & Harley Quinn e potenzialmente Flashpoint se il film includerà l'arco narrativo di Wayne. Quindi è ufficiale, il Joker e Harley Quinn avranno un film tutto loro.