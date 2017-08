Han Solo: svelato il personaggio di Emilia Clarke, è la madre di Rey?

Di Pietro Ferraro giovedì 24 agosto 2017

Michael K. Williams durante un'intervista svela il nome del personaggio di Emilia Clarke nello spin-off di Han Solo.

Il nome del misterioso personaggio di Emilia Clarke nel film ancora senza titolo di Han Solo è stato rivelato, potrebbe essere la mamma di Rey? Lucasfilm ha fatto un lavoro straordinario mantenendo sotto il più stretto riserbo tutte le informazioni riguardanti lo spin-off e il progetto sembra essere in buone mani con il nuovo regista Ron Howard, ma con la data di uscita che si avvicina qualche notizia comincia a trapelare. La notizia arriva dopo l'annuncio che Michael K. Williams non sarà nel film a causa del protarsi delle riprese extra e di altri impegni sopraggiunti nel frattempo per l'attore.

Han Solo: nuove foto dal set dello spin-off di Star Wars Lo spin-off di "Han Solo" con Alden Ehrenreich, Donald Glover e Woody Harrelson debutta nei cinema il 25 maggio 2018.

Durante un'intervista con Vanity Fair, Michael K. Williams ha rivelato alcune informazioni importanti sul suo personaggio "tagliato" e sul personaggio di Emilia Clarke, compreso il suo nome. Williams ha detto che il suo personaggio alieno aveva una connessione con Han Solo e il personaggio di Emilia, di nome Kira. I fan di Star Wars potrebbero aver notato che Kira era il nome originale di Rey durante la pre-produzione de "Il risveglio della Forza", il che ha portato all'ipotesi che il personaggio di Clarke potrebbe essere in realtà la mamma di Rey.

A questo punto è chiao che siamo di fronte ad una pura speculazione, ma potrebbe avere un senso poiché Lucasfilm sta cercando di espandere ulteriormente l'universo di Star Wars. Anche se stiamo parlando di una voce non confermata, che potrebbe anche essere una semplice coincidenza, è da notare l'impegno profuso da Lucasfilm per assicurarsi che i nomi dei nuovi personaggi non trapelino. Michael K. Williams potrebbe aver appena regalato ai fan una connessione importante nella nuova trilogia di Star Wars.

Williams ha fatto notare anche quanto importante sia la connessione tra Han Solo e Kira e come sia una parte importante della trama del film sulle avventure del giovane Han Solo. Ora che Williams è fuori dal progetto, alcune riscritture potrebbero essere già state realizzate cambiando ulteriormente la storia, cambiamenti che potrebbero molto probabilmente aver richiesto ulteriori riprese extra per Ron Howard.

Un'altro potenzuiale spoiler trapelato per lo spin-off di Han Solo è il titolo. Un nuovo catalogo LEGO ha rivelato che il titolo del film sarebbe Han Solo: A Star Wars Story che però potrebbe ancora essere solo il titolo di lavorazione.