Neve Nera: trailer italiano, foto e poster del thriller di Martin Hodara

Debutta nei cinema italiani il 24 agosto Neve Nera, il thriller argentino diretto da Martin Hodara e interpretato da Ricardo Darín, Laia Costa e Leonardo Sbaraglia.

La neve è un manto bianco che attua una commistione del tutto. Il passato e il presente dei personaggi di questa storia. La rappresentazione visuale della tragedia che accorpa le due dimensioni e i personaggi stessi: Non voglio che i due tempi, passato e presente, siano visivamente diversi, così ho deciso che tutto avvenisse in due inverni. Mi piace l’idea che, a volte, lo spettatore confonda queste due dimensioni spazio-temporali. Il cottage è il luogo dove si svolge la maggior parte della storia. Dal momento che Salvador non è una persona disposta ad aprirsi e parlare di se’, questo cottage ci dice molto su di lui, il fratello che è rimasto isolato: un uomo che ha deciso di coprire una bugia e che, nel corso degli anni, è diventato un tutt’uno con la natura. Il silenzio è un altro elemento chiave nello sviluppo della storia. Una componente interamente narrativa. Il silenzio della Patagonia. Il silenzio tra i due fratelli. Il silenzio tra le frasi. So che questo è un film che si rivolge al pubblico perché denota, al tempo stesso, una forte enfasi sui rapporti tra i personaggi e la suspense di un gioco che attraversa tutto il film.

Martin Hodara