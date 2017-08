Mulan: il remake live-action Disney si gira a gennaio 2018

Disney ha fissato il via alle riprese del live-action "Mulan" a gennaio 2018.

Il live-action Mulan si girerà all'inizio del prossimo anno. La notizia arriva dopo l'annuncio di Disney di uno slittamento della data di uscita del remake da novembre 2018 ad una data da definire del 2019. Durante il D23, Disney ha annunciato il cast del live-action Aladdin, ma nonostante le aspettative dei fan non ci sono state notizie di casting per Mulan.

Il sito Omega Underground riferisce che la produzione avrà inizio alla fine di gennaio 2018 e che le riprese avranno luogo in Cina, Nuova Zelanda e Australia.

Il remake live-action è finito al centro di una polemica quando lo scorso autunno alcune voci suggerivano che Disney stesse cercando attori bianchi per i personaggi principali anziché attori cinesi. Ma Disney ha smentito prontamente e ha rivelato che per il cast, o almeno per i ruoli principali, sarebbero stati utilizzati attori cinesi. La regista neozelandese Niko Caro (La ragazza delle balene) ha rivelato che la storia sarà uno stravangante film cinese con arti marziali al femminile, e che lei e sua figlia di 9 anni prenderanno lezioni di arti marziali insieme per prepararsi al progetto.

Omega Underground riferisce inoltre che la produzione alla fine del 2016 ha lanciato un annuncio casting alla ricerca di un'attrice cinese in grado di parlare sia mandarino che inglese, che conferma l'intenzione di Disney di essere culturalmente pertinenti utilzzando attori cinesi nel film. L'attrice / doppiatrice originale di Mulan, Ming-Na Wen, ha espresso interesse per recitare nel film, ma attualmente nulla è stato ufficialmente confermato da Disney o dalla Wen.

Niko Caro ha anche sottolineato che oltre a rimanere culturalmente pertinenti, il remake live-action di Mulan avrà una parte musicale rilevante. La musica sarà in gran parte tratta della versione originale del film d'animazione del 1998. La voce della protagonista del film d'animazione era della Wen, ma le parti cantate sono state interpretate dalla star di Broadway Lea Salonga.