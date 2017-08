Guardiani della Galassia Vol. 2: nuova action figure "Hot Toys" di Yondu

Di Pietro Ferraro venerdì 25 agosto 2017

Hot Toys annuncia una nuova action-doll dello Yondu di Michael Rooker nel sequel "Guardiani della Galassia Vol. 2".

James Gunn e i suoi Guardiani della Galassia cinematografici con due film si sono dimostrati i migliori personaggi dell'Universo Cinematografico Marvel, e prossimamente li potremo vedere affiancati ai loro diretti concorrenti / alleati, gli Avengers, nell'epico crossover Avengers: Infinity War dove si confronteranno con la supernemesi aliena Thanos a caccia delle leggendarie Gemme dell'Infinito.

Guardiani della Galassia Vol. 2 si è dimostrato all'altezza dell'originale regalando in un superbo e ipercolorato mix, risate e momenti toccanti tra cui il sacrificio estremo di Yondu (Michael Rooker) immolatosi per il suo amato figlio Star-Lord (Chris Pratt), regalando ai fan la toccante e spettacolare scena finale del funerale ravager in cui appaiono tra gli altri Sylvester Stallone e il team originale dei Guardiani della Galassia dei fumetti che era composto da Yondu, Aleta, Charlie-27, Mainfraime, Krugarr e Martinex. Yondu sotto la sua scorza da duro si è rivelato un amorevole padre adottivo salvando Star-Lord dall'ira del suo padre biologico Ego il Pianeta vivente (Kurt Russell) cedendo a a Peter Quill la sua armatura spaziale andando incontro ad un'eroica morte nello spazio.

In omaggio al toccante sacrificio di Yondu, Hot Toys presenta una speciale versione deluxe dell'action-doll in scala 1/6 ispirata al leader dei Ravagers così come appare nel film Guardiani della Galassia Vol. 2. La figure presenta un'impressionante somiglianza con l'attore Michael Rooker e include una cresta magnetica intercambiabile con una nuova cresta prototipo, un costume altamente dettagliato, un paio di bretelle con fondina per riporre la sua letale Freccia Yaka fluttuante, una base a tema e un furioso Baby Groot in miniatura che attacca nella sua divisa Ravager. Questa versione deluxe include in particolare un nuovo blaster di Rocket apparso nella scena in cui il team combatte contro Ego il Pianeta vivente, e una gabbia in cui Groot è stato tenuto prigioniero dal ravager Taserface. Gli accessori includono anche un'armatura spaziale removibile e una striscia rossa traslucida che replica l'effetto galleggiante della Freccia Yaka applicabile al corpo della figure.