James Cameron definisce "Wonder Woman" un passo indietro per le donne registe

Di Pietro Ferraro venerdì 25 agosto 2017

James Cameron polemizza sull'anima femminista del film "Wonder Woman" di Patty Jenkins.

Wonder Woman è stato il primo successo di pubblico e critica per l'Universo Esteso DC e un film al femminile che ha rappresentato un trionfo per donne registe e attrici. Ma c'è una voce fuori dal coro che pensa che il film sia enormente sopravvalutato e questa voce è del regista James Cameron.

Recentemente il regista di Avatar ha rilasciato una lunga intervista al Guardian che ha esplorato tutta la sua carriera, toccato gli aspetti femministi del suo lavoro e quanto sia stata importante Sarah Connor per il franchise Terminator. Cameron crede che sia un eroina più forte e una migliore icona femminile di Wonder Woman per molte ragioni. Il regista ha recentemente convertito il suo classico Terminator 2: Il giorno del giudizio in 4K 3D, con una nuova uscita nei cinema americani. Cameron ha usato il film Wonder Woamn di Patty Jenkins come esempio negativo definendolo un passo indietro per le registe donne.

Tutta l'autocelebrazione e lo scambiarsi pacche sulle spalle che si sta facendo a Hollywood su Wonder Woman è fuorviante. E' un'icona-oggetto, ed è solo l'Hollywood al maschile che fa la stessa vecchia cosa! Non dico che il film non mi sia piaciuto, ma per me è un passo indietro. Sarah Connor non era un'icona di bellezza. Lei era forte, era tormentata, era una madre terribile e si è guadagnata il rispetto del pubblico attraverso pura e semplice grinta. Per me il beneficio di personaggi come Sarah è così evidente, voglio dire, metà del pubblico sono donne!

James Cameron ha parlato della sua attrazione per donne forti, il regista ha sposato Linda Hamilton, l'attrice che ha interpretato Sarah Connor, ma anche la regista Kathryn Bigelow, la produttrice di Terminator Gale Ann Hurd, ed è attualmente sposato con l'attrice Suzy Amis conosciuta sul set di Titanic.

Essere attratti da donne forti e indipendenti ha il lato negativo che sono donne forti e indipendenti, non hanno bisogno di te! Fortunatamente, ora sono sposato con una donna forte e indipendente che crede di aver bisogno di me.

A Cameron è stato chiesto se la relazione con Linda Hamilton è iniziata durante le riprese di Terminator 2 e il regista ha voluto chiarire che non è stato così.

Oh, no, ovviamente no, ci siamo messi insieme subito dopo ma, sapete, evitare di fidanzarsi con un attore durante le riprese è una regola che non dovrebbe mai essere infranta...è una regola che non puoi infrangere come regista. In realtà, Suzy e io, eravamo molto attratti l'uno dall'altra quando ci siamo ncontrati durante le riprese di Titanic, ma abbiamo aspettato circa 10 secondi dopo la fine delle riprese.

James Cameron ha intenzione di tornare per un nuovo reboot di Terminator che è confermato vedrà il ritorno di Arnold Schwarzenegger nei panni dell'uomo che ha prestato il volto al cyborg killer T-800.