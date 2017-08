Wonder Woman: la regista Patty Jenkins risponde a James Cameron

Di Pietro Ferraro venerdì 25 agosto 2017

La regista di "Wonder Woman" risponde alle critiche del collega James Cameron.

La regista Patty Jenkins non ci ha messo molto a rispedire al mittente le critiche espresse dal collega James Cameron sul film Wonder Woman. Il cinecomic DC ha incassato 800 milioni di dollari a livello mondiale e si è guadagnato elogi da fan e critica, tranne qualche voce fuori dal coro come quella del regista di Titanic e Avatar che ha definito il film "un passo indietro" per le eroine d'azione, sostenendo che il coro di lodi per Wonder Woman sono eccessivi e fuori luogo.

James Cameron definisce 'Wonder Woman' un passo indietro per le donne registe Secondo James Cameron "Wonder Woman" è un'icona oggetto nelle mani di Hollywood.

Patty Jenkins ha deciso di rispondere alle affermazioni di Cameron dichiarando innanzitutto l'ovvio: "Non è una donna". La risposta piuttosto moderata della Jenkins è arrivata tramite il suo account Twitter ufficiale.

L'incapacità di James Cameron di capire cosa Wonder Woman è o cosa significhi per le donne in tutto il mondo non è sorprendente dato che, anche se è un grande regista, non è una donna. Le donne forti sono grandiose. Ho apprezzato il suo elogio al mio film "Monster!, il nostro ritratto di una donna forte e tormentata.

La Jenkins ha continuato affrontando l'idea di James Cameron che una donna debba essere tormentata per essere un personaggio credibile.

Ma se le donne devono sempre essere dure, problematiche e turbate per essere forti e non siamo libere di essere multidimensionali o celebrare ovunque un'icona delle donne, perché è attraente e amabile, allora non siamo arrivate ​​molto lontano.

Ma la Jenkins ha tenuto il meglio per ultimo, quando risponde alle opinioni di James Cameron su Wonder Woman.

Credo che le donne possano e debbano essere QUALUNQUE COSA, proprio come i personaggi maschili devono essere. Non esiste una donna potente giusta o sbagliata, e spetta al massiccio pubblico femminile che ha fatto del film un successo giudicare e scegliere le proprie icone progressiste.

Il paragone tra la Sarah Connor di Linda Hamilton e la Wonder Woman di Gal Gadot non regge, Sarah Connor potrebbe essere paragonata alla Ellen Ripely di Sigourney Weaver, due donne ordinarie di fronte a circostanze straordinarie. La Diana Prince di Gal Gadot è invece una supereroina, una donna "straordinaria" e a tratti genuinamente "ingenua" che lotta per ideali e principi in uno scenario da fumetto.