Stasera in tv: "Gli avvoltoi hanno fame" su Rete 4

Di Pietro Ferraro sabato 26 agosto 2017

Rete 4 stasera propone Gli avvoltoi hanno fame (Two Mules for Sister Sara), film western del 1970 diretto da Don Siegel e interpretato da Clint Eastwood e Shirley MacLaine, Manuel Fábregas e Alberto Morin.





Cast e personaggi

Shirley MacLaine: Sara

Clint Eastwood: Hogan

Manuel Fábregas: colonnello Beltran (accreditato come Manolo Fabregas)

Alberto Morin: generale LeClaire

Pancho Córdova: padre di Juan

Pedro Galván

Armando Silvestre: americano

Enrique Lucero: americano

Xavier Marc

John Kelly: americano

Ada Carrasco: madre di Juan

David Estuardo: Juan

Aurora Muñoz

Doppiatori italiani

Fiorella Betti: Shirley MacLaine

Pino Locchi: Clint Eastwood

Arturo Dominici: Manuel Fábregas

Bruno Persa: Alberto Morin





La trama

Una suora di nome Sara (Shirley MacLaine) sta per subire violenza da tre fuorilegge quando viene salvata in extremis dal pistolero Hogan (Clint Eastwood) che uccide i malviventi. I guai per Sorella Sara però non finiscono poiché la suora è braccata dalla cavalleria francese per aver raccolto dei soldi per conto di un gruppo di indipendentisti messicani. Hogan decide così di difendere la suora, che si scoprirà nascondere un segreto, e di affrontare i francesi con l'aiuto degli abitanti del villaggio in cui si è rifugiato con la donna.





Curiosità



Mentre in Austria stava girando Dove osano le aquile (1968) a Clint Eastwood venne proposta la sceneggiatura da Elizabeth Taylor, al momento moglie di Richard Burton, che all'epoca doveva essere protagonista del film, ma Universal Pictures non era disposta a pagare l'alto compenso della Taylor.



Il titolo originale del film Two Mules for Sister Sara / Due Muli per Sorella Sara è in realtà un'allusione. Il trasporto iniziale di Sara è un mulo, che finisce azzoppato costringendola ad acquistare un asino più piccolo e più giovane, che non è tecnicamente un mulo. Quindi, il secondo "mulo" del titolo potrebbe essere Hogan, che Sara durante il film definisce "ostinato come il mio mulo". Più tardi lei chiamerà Hogan "Mr. Mule".



Il cast ha soggiornato in un magnifico hotel di Cocoyoc (Messico) per la durata delle riprese.



Mentre Sara si sta occupando della ferita alla spalla di Hogan, continua a bere whisky e mormorare versi pescati a caso dalla ballata "Sam Hall", su un cowboy chiamato Jack Hall, impiccato per rapina nel 1701. Le parole sono state scritte nel 1850 da CW Ross, un menestrello comico.



Hogan indossa lo stesso cinturone che Clint Eastwood indossava come l'Uomo senza nome in la "Trilogia del Dollaro" (la trilogia Spaghetti Western diretta da Sergio Leone).



Durante un'intervista Shirley MacLaine ha parlato del collega Clint Eastwood: "E' molto brillante e divertente...ma è così taciturno che neanche se ne rende conto. Lo adoro".



Budd Boetticher scrisse originariamente il film con Lee Marvin designato a protagonista.



Il regista Don Siegel ha affermato che il produttore Marty Rackin ha voluto risparmiare ogni dollaro possibile per le riprese del film, ma Rackin non era concorde su questa versione. Secondo Siegel, Rackin utilizzò attori messicani totalmente sconosciuti ed economici, invece di più noti attori di supporto americani.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore Ennio Morricone che ha musicato alcuni classici western come la Trilogia del dollaro, Una pistola per Ringo, C'era una volta il West, Giù la testa, Il mio nome è Nessuno oltre a The Hateful Eight di Quentin Tarantino che nel 2016 è valso a Morricone il suo secondo Oscar, dopo quello alla carriera ricevuto nel 2007.



TRACK LISTINGS:

1. Main Title

2. A Time For Miracles

3. Night On The Desert

4. Sister Sara's Theme

5. The Swinging Rope

6. The Braying Mule

7. La Cueva

8. La Cantina

9. The Cool Mule

10. The Battle

11. Main Title (Reprise)