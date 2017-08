Stasera in tv: "Chinese Zodiac" su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 26 agosto 2017

Italia 1 stasera propone "Chinese Zodiac", film d'azione del 2012 diretto da Jackie Chan e interpretato da Jackie Chan, Oliver Platt, Cary Woodworth e Vincent Sze.





Cast e personaggi

Jackie Chan: Asian Hawk (J.C. nella versione italiana doppiato da Angelo Maggi)

Oliver Platt: Lawrence Morgan

Cary Woodworth: Jonathan

Vincent Sze: Michael

Caitlin Dechelle: Katie

Kwon Sang-woo: Simon

Laura Weissbecker: Katherine

Xingtong Yao: Coco

Liao Fan: David

Kenny G: pilota d'aereo

Ken Lo: scagnozzo

Rani Bheemuck: reporter indiana





La trama

J.C. (Jackie Chan) deve trovare e riportare in Cina dodici statue a forma di testa degli animali dello zodiaco cinese, rubate dal Palazzo d'Estate di Pechino nel 1860 da un gruppo formato da membri dell'esercito francese e inglese. La sua missione lo porterà in giro per il mondo in una inarrestabile corsa contro il tempo.





Curiosità



Il film è il sequel di Armour of God II - Operation Condor diretto e interpretato da Jackie Chan nel 1991.



Il film è stato girato in svariate location sparse per il mondo tra cui Pechino, Parigi, Taiwan e Vanuatu.



Tra il 18 aprile e il 2 maggio 2012 Jackie Chan è stato a Jelgava in Lettonia, per girare alcune scene di stunt presso la galleria del vento verticale "Aerodium" a a Jelgava in Lettonia.



Il film è uscito negli States con il titolo "CZ12".



Jackie Chan con questo film ha stabilito due Guinness World Records per "Il maggior numero di stunt di un attore ancora in vita" e per "Il maggior numero di crediti in un film". Chan ha svolto 15 dei principali crediti per il film tra cui regista, produttore, attore, coreografo delle sequenze di combattimento e compositore infrangendo il precedente record di 11 crediti detenuto da Robert Rodriguez.



Il film ha vinto un Hong Kong Film Award per le migliori coreografie d'azione.



Una importante scena d'azione del film è costata 70 milioni di yuan (al tasso del 2012 oltre 10 milioni di dollari statunitensi).



Alla fine del film c'è un cameo di Lin Feng-jiao, moglie di Jackie Chan e Jaycee Chan, figlio di Jackie Chan.



In Cina questo film è diventato il più alto incasso cinematografico di Jackie Chan.



Questo è il terzo film in cui Jackie Chan interpreta il personaggio di Asian Hawk (J.C. nella versione italiana), gli altri due sono Armour of God (1984) e Operation Condor (1991).



Jackie Chan ha girato una sequenza di quattro minuti per il film su Mount Yasur, il vulcano sull'isola di Tanna a Vanuatu.



Jean-Yves Blondeau, inventore della tuta da skate, ha addestrato personalmente Chan a utilizzare la tuta per la sequenza su rotelle del film.



Questo film segna la prima sceneggiatura di Edward Tang in quindici anni.



Il film costato 26 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 145.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Jackie Chan, Roc Chen e Nathan Wang.



La colonna sonora include il brano "Shi Er Sheng Xiao (12 Zodiacs)" scritta e interpretata da Leehom Wang.



TRACK LISTINGS:

1. Burning of the Summer Palaces / I Have to Pee Pee

2. Bonnie Steals the Key

3. Roller Body

4. 12 Zodiac Heads / Y Raying Heads

5. Paris Airport / Coco's Shouting / Sorry No Pictures

6. Entering the Chateau

7. Discovering Long Lost Arts

8. Dogs in the Maze

9. Parachuting on the Hightway

10. Catherine's Mansion

11. The Rooster Head / Great Grandfather

12. Look at the Picture / Let's Get to Work Montage

13. Night on the Island

14. The Ship Undermeath

15. Fighting on the Island / After Explosion

16. Coco's Speech

17. Getting off the Island

18. Gold Lost in the Ocean

19.Have You Seen These Two People

20. Coco Ask for Help

21. Making Forgeries

22. Couch Fight

23. I'll Prove It

24. Photo Shoot Fight

25. The Info Was Stolen / News Reports

26. Fighting for the Dragon Head / Airborne Fighting / Falling Dragon

27. Simon Proposes to Bonnie / On Bed

28. Time for the Dragon to Fly

29. Crash Landing / Tragic

30. Chinese Zodiac Piano Suite